Aggasztó: eltűnt a 44 éves János, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A gyöngyösi lakosok kétségbeesetten keresik a 44 éves P. Jánost.

A férfi 2025. augusztus 10-én hagyta el gyöngyösi lakcímét, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

P. János 170 cm magas, barna hajú és szemüveges.

Az eltűnt férfiről készült fotót itt tudod megtekinteni.