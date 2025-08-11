Aggasztó: eltűnt a 44 éves János, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A gyöngyösi lakosok kétségbeesetten keresik a 44 éves P. Jánost.
A férfi 2025. augusztus 10-én hagyta el gyöngyösi lakcímét, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.
P. János 170 cm magas, barna hajú és szemüveges.
Az eltűnt férfiről készült fotót itt tudod megtekinteni.
A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában hívható 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es díjmentes központi segélyhívó számon.
