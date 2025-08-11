AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Aggasztó: eltűnt a 44 éves János, nagy erőkkel keresik a rendőrök

eltűnt személy
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 17:20
körözéseltűnt férfirendőrségkeresés
A rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

A gyöngyösi lakosok kétségbeesetten keresik a 44 éves P. Jánost.

A férfi 2025. augusztus 10-én hagyta el gyöngyösi lakcímét, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. 

P. János 170 cm magas, barna hajú és szemüveges.

Az eltűnt férfiről készült fotót itt tudod megtekinteni.

A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában hívható 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es díjmentes központi segélyhívó számon.

 

