"Már csak a csontjaikat kell keresni" elrabolta lányát az apa

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 19:35
Majdnem tragédiával zárult az eset.

Szerdán letartóztattak egy michigani férfit, akit azzal vádolnak, hogy vasárnap elrabolta 7 éves lányát volt felesége pennsylvaniai lakásából, Keystone államban.

Elrabolta lányát, majd megfenyegette az anyjukat Fotó: unsplash.com

Elrabolta lányát, de megtalálták a rendőrök 

A rendőrség közlése szerint a kislányt sikerült visszavinni édesanyjához, és Jafar Almaarej ellen több vádat is emeltek, köztük emberrablás és terrorfenyegetés miatt. 

Az a lényeg, hogy a lány biztonságban van. A helyzet sokkal rosszabb is lehetett volna

- idézi a Crime Online Carter Mookot, Millcreek Township rendőrfőnökét.

Adam Hardner nyomozó a WJBK-nak elmondta, hogy Jafar hétvégére Pennsylvaniába utazott látogatóba. 

Az édesanya, aki egyedül gondoskodik a lányáról, vasárnap az apánál hagyta a gyereket, miközben munkába ment. Nem sokkal később a nő üzenetet kapott Jafartól, amelyben azt írta, ha a rendőrséghez fordul, akkor már csak a csontjaikat kell keresniük.

Az emberrabló és áldozat utáni keresés Dearbornba vezetett vissza, oda, ahol Jafar él, azonban fekete Jeepjét Pennsylvania államban Pittshburg közelében, mindössze két órányira Millcreektől, az anya lakhelyétől találták meg.

Az amerikai szövetségi rendőrség követte Jafart Millcreekig, ahol feladta magát.

 

