Négyéves kisfiú halt meg a csütörtöki buszbalesetben

Nagymamáját ment meglátogatni a kórházba a négyéves kisfiú, amikor buszbalesetet szenvedett Fotó: GoFundMe

A tragédia az angliai Margate városában történt. A kis Zaahir Jan gyalog hagyta el a kórházat, miután meglátogatta a nagymamáját, de a busz a sürgősségi osztály bejáratának közelében elgázolta őt. A kisfiút szülei és öt idősebb testvére gyászolja. Nem ez volt az utóbbi napoban az egyetlen tragédia, amely megrázta a családot. A gyermek nagynénje hat nappal korábban hunyt el.

Augusztus 7-én a családommal meglátogattuk az édesanyámat a kórházban. A fiam, aki mindössze négyéves volt, egy busz alá esett, és meghalt. Annyira elveszett vagyok. Nem tudom, mit tegyek. Nem hiszem el, hogy elmentél. Nem hiszem el, hogy nem tudtak megmenteni, nem hiszem el, hogy ez történt. Még azt sem mondhattam el neked, mennyire szeretlek

- idézi a Mirror a gyászoló édesanya szavait, aki a GoFundMe-oldalon kezdett adománygyűjtésbe, hogy fedezni tudják a kisfiú temetésének a költségeit.

Az a mosoly, amit többé nem láthatunk. Nem tarthatom a karjaimban. Nem ölelhetem meg. Nem hallhatom. Nem alhat az ágyamban ma este. De megpróbálhatom a lehető legjobb és legtisztességesebb búcsút biztosítani neki. Kérem, ha valaki tud, segítsen, hogy a temetése olyan szép legyen, mint amilyen ő maga volt

- tette hozzá.