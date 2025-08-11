Akár tragédiát is okozhatott volna a kiugró őz Bárándnál: hatan kerültek kórházba

Nem kevesebb, mint hat embert kellett kórházba szállítani Báránd közeléből egy kiugró őz miatt szombaton. A balesetben ketten súlyosan, négyen pedig könnyebben sérültek meg.

A tetejére fordulva, egy kukoricásba csapódva állt meg az autó a bárándi balesetet követően Fotó: TV2

A sofőr azért rántotta el a kormányt, mert hirtelen kiugrott elé a vad. Az autó lerepült az útról, a kukoricásban állt meg, a tetejére fordulva. Szerencsére nem végződött tragédiával az eset, mely kapcsán a Tények figyelmeztet: most van a párzási időszak, ilyenkor pedig a szokásosnál is sűrűbben számíthatunk utakon átrohanó őzekre.

Videós beszámoló a bárándi balesetről: