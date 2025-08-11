Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Akár tragédiát is okozhatott volna a kiugró őz Bárándnál: hatan kerültek kórházba

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 08:45
Bárándőz
Rohantak a mentők a helyszínre. A feje tetején állt meg egy autó Báránd közelében.

Nem kevesebb, mint hat embert kellett kórházba szállítani Báránd közeléből egy kiugró őz miatt szombaton. A balesetben ketten súlyosan, négyen pedig könnyebben sérültek meg.

A tetejére fordulva, egy kukoricásba csapódva állt meg az autó a bárándi balesetet követően
A tetejére fordulva, egy kukoricásba csapódva állt meg az autó a bárándi balesetet követően  Fotó:  TV2

A sofőr azért rántotta el a kormányt, mert hirtelen kiugrott elé a vad. Az autó lerepült az útról, a kukoricásban állt meg, a tetejére fordulva. Szerencsére nem végződött tragédiával az eset, mely kapcsán a Tények figyelmeztet: most van a párzási időszak, ilyenkor pedig a szokásosnál is sűrűbben számíthatunk utakon átrohanó őzekre.

Videós beszámoló a bárándi balesetről:

