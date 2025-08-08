Baleset Mezőkövesdnél: kis híján egy nő életébe került egy tévedés

A 253-as főúton, Mezőkövesd közelében súlyos baleset történt, amikor két autó egyszerre kezdett előzni és összeütköztek. A járművek az ütközés után lesodródtak az útról. A sofőrök súlyosan megsérültek, értük mentőhelikopter érkezett.

Úgy kellett kivágni a roncsok közül az egyik autó sofőrjét a balesetet követően Fotó: HEOL

A baleset a főút 10. kilométerszelvényénél, Mezőkövesd irányából történt. Az egyik jármű vezetője a roncsba szorult, akit a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A balesetnek a HEOL információi szerint két könnyű és egy életveszélyes sérültje volt.

"A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy férfit és egy nőt könnyebb sérülésekkel földi úton, míg egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba" – tudatta az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat.

A balesetről részletesen beszámoló helyszíni videót itt lehet végignézni: