Kitört a káosz az M4-es főúton, elszabadult kutya okozott tömegbalesetet - Videó!

Hajszálon múlt a tragédia az M4-es főúton augusztus 19-én, reggel 9:37-kor, amikor egy kutya hirtelen átrohant az úttesten a 28-as kilométernél, Budapest felé. A sofőrök azonnal vészfékeztek, de a mögöttük haladók már nem tudtak időben megállni, a következmény egy kaotikus tömegbaleset lett.

A kaotikus balesetet az egyik szerencsés autós fedélzeti kamerája rögzítette. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Öt autó csapódott egymásba a láncreakció során, amelyről az egyik autós fedélzeti kamerája megrázó felvételt készített. A Budapesti Autósok Közössége által megosztott videón látszik, ahogy a váratlanul felbukkanó állat teljesen kiszámíthatatlan helyzet elé állítja a vezetőket. A felvételt készítő sofőr sikeresen elkerülte az ütközést, de így is hajszálon múlt, hogy a baleset nem követelt súlyosabb áldozatokat - írta a Tények.