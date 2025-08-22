UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitört a káosz az M4-es főúton, elszabadult kutya okozott tömegbalesetet - Videó!

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 16:10
M4-es autópályatömegkarambolkutya
Egy kutya rohant át a forgalmas M4-esen, ami pillanatok alatt láncreakciót indított el. Öt autó tört össze, a kaotikus jelenetről videó is készült.

Hajszálon múlt a tragédia az M4-es főúton augusztus 19-én, reggel 9:37-kor, amikor egy kutya hirtelen átrohant az úttesten a 28-as kilométernél, Budapest felé. A sofőrök azonnal vészfékeztek, de a mögöttük haladók már nem tudtak időben megállni, a következmény egy kaotikus tömegbaleset lett.

A kaotikus balesetet az egyik szerencsés autós fedélzeti kamerája rögzítette.
A kaotikus balesetet az egyik szerencsés autós fedélzeti kamerája rögzítette. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Öt autó csapódott egymásba a láncreakció során, amelyről az egyik autós fedélzeti kamerája megrázó felvételt készített. A Budapesti Autósok Közössége által megosztott videón látszik, ahogy a váratlanul felbukkanó állat teljesen kiszámíthatatlan helyzet elé állítja a vezetőket. A felvételt készítő sofőr sikeresen elkerülte az ütközést, de így is hajszálon múlt, hogy a baleset nem követelt súlyosabb áldozatokat - írta a Tények.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu