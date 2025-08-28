Mentők és tűzoltók lepték el Balatonszárszót, nagy baj történt

Letért az úttestről és az árokban állt meg egy személykocsi Balatonszárszón, a Szóládi utcában. A kocsiban csak a sofőr ült, őt a mentőszolgálat munkatársai még a siófoki hivatásos és a balatonföldvári önkéntes tűzoltók megérkezése előtt kiemeltek a járműből. A tűzoltók áramtalanítottak - írja a Katasztrófavédelem.