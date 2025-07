Saját édesanyját vitte majdnem a halálba a tolnai férfi

Korábban már írtunk arról a balesetről Fadd-Domborinál, amely csütörtök késő délután következett be. Az első hírek még egy idős házaspárról szóltak, azóta azonban kiderült: egy fiú és az édesanyja utazott a kocsiban, akik be is szorultak a roncsok közé. Noha a balesetet mindketten túlélték, ez csak a szerencsén múlott: akár tragikus kimenetele is lehetett volna a balesetnek.

Anya és fia utazott a balesetező kocsiban Fotó: Mártonfai Dénes / TEOL

A TEOL megkeresésére a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Debreceniné Farkas Edit elárulta: az autós az 51366 számú úton haladt Tolna irányából Fadd-Dombori irányába. Egyszer csak egy balra ívelő kanyarban elvesztették az irányítást az autó felett, ami átsodródott emiatt a szemközti forgalmi sávba, majd letért az úttestről és egy fának csapódott. Az ütközés miatt az autó megpördült, majd a vízelvezető árokban állt meg.

Az autó vezetője egy 66 éves férfi volt, aki épp az édesanyját vitte az autóval. A sofőr súlyosan, míg az utas könnyebben megsérült. A férfit megszondáztatták, és a pozitív szondateszt után ittas járművezetés miatt bűntetőeljárás indult ellene.

Az utasok beszorultak a járműbe, emiatt a tolnai önkormányzati, a faddi önkéntes és a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. Az egyik utast csak feszítővágó segítségével tudták csak kiszabadítani.