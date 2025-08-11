Tragédia Balatonbogláron: kerékpározás közben halt meg egy férfi, már nem lehetett rajta segíteni

Tragikus hír érkezett Balatonboglárról: egy férfi biciklizés közben vesztette életét szombaton. Az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretén belül még vizsgálják.

Itt történt a halálos esés Balatonbogláron Fotó: TV2

A Tények információi szerint az 50 év körüli férfi kerékpározás közben lett rosszul. Elesett, és olyan erősen beverte a fejét, hogy hiába értek ki a helyszínre a mentők pillanatok alatt, még így sem tudtak segíteni rajta. Pedig mindent megtettek: még mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, hátha légi úton kell kórházba sietni a férfival. Sajnos azonban nem így lett...

Videós összefoglaló a tragédiával végződő balatonboglári esetről: