Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia Balatonbogláron: kerékpározás közben halt meg egy férfi, már nem lehetett rajta segíteni

kerékpár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 07:45
Balatonboglárhalálos baleset
Hiába siettek a mentők, már semmit sem lehetett tenni. Részletek a balatonboglári tragikus esetről.

Tragikus hír érkezett Balatonboglárról: egy férfi biciklizés közben vesztette életét szombaton. Az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretén belül még vizsgálják.

Itt történt a halálos esés Balatonbogláron
Itt történt a halálos esés Balatonbogláron  Fotó: TV2

A Tények információi szerint az 50 év körüli férfi kerékpározás közben lett rosszul. Elesett, és olyan erősen beverte a fejét, hogy hiába értek ki a helyszínre a mentők pillanatok alatt, még így sem tudtak segíteni rajta. Pedig mindent megtettek: még mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, hátha légi úton kell kórházba sietni a férfival. Sajnos azonban nem így lett... 

Videós összefoglaló a tragédiával végződő balatonboglári esetről:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu