Sokk Hajdúszoboszlón: 16 tonnás kombájn hajtott át egy biciklis nőn a zebrán

Még most is sokkos állapotban, borzongva emlékeznek vissza a helyiek arra a borzalmas balesetre, ami pénteken (augusztus 1.) délután történt Hajdúszoboszlón. Információink szerint a helyiek először a kiáltásokra és a rémült kiabálásra figyeltek fel a Dózsa György és a Nádudvari út kereszteződésében a késő délutáni órákban. Sokan rögtön a helyszínre siettek, ahol döbbenetes jelenet tárult a szemük elé: a zebra mentén egy hatalmas kombájn állt, a közel 16 tonnás munkagép alatt pedig egy asszony feküdt.

A kombájn a biciklis nő lábain hajtott át. Az asszonyt végül súlyos, de stabil állapotban vitték kórházba Fotó: Haon/Tóth Imre

Biciklis asszony lábain hajtott át a 16 tonnás kombájn

Információink szerint a borzalmas baleset akkor történt, amikor a hatvan év körüli asszony éppen a zebrához ért a kerékpárjával.

A nő szabályosan haladt: leszállt a bicikliről, hogy áttolhassa kerékpárját a gyalogátkelőn - ekkor került valahogy az útra kanyarodó, közel húsz tonnás monstrum alá.

A Bors úgy tudja, hogy a bajra először a helyiek figyeltek fel, ugyanis a kombájn vezetője elsőre nem is vette észre, mi is történt. Miután viszont megállították, azonnal kipattant a fülkéből és rögvest a nő segítségére sietett ő is.

Lapunk úgy értesült, hogy a nő szinte térdig a kombájn alá került, a munkagép ugyanis mind a két lábán áthajtott. A szemtanúk arról beszéltek, hogy hihetetlen módon az asszony még csak el sem ájult: iszonyatos fájdalmak közepette is, de eszméleténél maradt a mentési munkálatok közben. Miután kiemelték a gép alól, azonnal mentőbe tették, információink szerint egyik lába eltörött, és bár a másik lába is roncsolódott, képes volt mozogni.

A kombájn az útra fordult rá, amikor a kerékpáros nő elkezdte tolni a zebrán a kerékpárját Fotó: Haon/Tóth Imre

Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, a helyiek szerint sajnos banális okok miatt következhetett be: az elmondások alapján a kombájn sofőrje megállt a kereszteződésnél, hogy jobbra forduljon, azonban vélhetően nem vette észre a neki valószínűleg holttérben lévő biciklis nőt - így megindult a munkagéppel. Sokak szerint az asszony éppen ekkor tolta rá a zebrára a kerékpárját, méghozzá igencsak szerencsétlen módon: állítólag szinte nekiment a mozgásban lévő kombájnnak, ami beránthatta maga alá.

Amennyire tudom, a sofőr nem is vette észre, hogy átment valakin, úgy szóltak neki. De ezt nem csodálom, olyan zaj lehet a fülkéjében, hogy hallani nem hallhatta, a biciklis hölgy pedig valószínűleg holttérben volt, nem vette észre. Nagyon szerencsétlen ez az egész eset, drukkolunk, hogy a kerékpáros felgyógyuljon, állítólag csúnyán megsérültek a lábai

- mondta egy helyi lakos.