Drámai pillanatok az autópályán: forgalommal szembe hajtott a figyelmetlen sofőr

Bukarest–Ploiești autópálya útvonalán sokkoló jelenetet rögzítettek, ahol egy autó a menetiránnyal szemben haladt a forgalomban. A többi járművezető kénytelen volt lassítani, hogy elkerülje az ütközést a veszélyesen közlekedő járművel.

Egy autó forgalommal szemben haladt Bukarest–Ploiești autópálya útvonalán, ezzel életveszélyes helyzetbe hozva az autósokat / Fotó: Nemeth Andras Peter / Mediaworks

A Maszol információi szerint a sofőr vélhetően tévesen hajtott fel az autópályára és nem vette észre, hogy rossz irányba tart. Az esetről készült felvételt több hírcsatorna is bemutatta, köztük a Digi24 is.

A rendőrség már megkezdte a szabálytalanul közlekedő sofőr felkutatását. Az ilyen jellegű közlekedési szabálysértések rendkívül veszélyesek és nemcsak a vétkes sofőr, hanem a többi közlekedő testi épségét is súlyosan veszélyeztetik.