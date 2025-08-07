Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámai pillanatok az autópályán: forgalommal szembe hajtott a figyelmetlen sofőr

autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 09:44
forgalomszabálysértés
A szabálytalanul közlekedő sofőrt jelenleg még keresik.
Amy Mans
A szerző cikkei

Bukarest–Ploiești autópálya útvonalán sokkoló jelenetet rögzítettek, ahol egy autó a menetiránnyal szemben haladt a forgalomban. A többi járművezető kénytelen volt lassítani, hogy elkerülje az ütközést a veszélyesen közlekedő járművel.

alt=Egy autó forgalommal szemben haladt Bukarest–Ploiești autópálya útvonalán, ezzel életveszélyes helyzetbe hozva az autósokat
Egy autó forgalommal szemben haladt Bukarest–Ploiești autópálya útvonalán, ezzel életveszélyes helyzetbe hozva az autósokat / Fotó: Nemeth Andras Peter /  Mediaworks 

A Maszol információi szerint a sofőr vélhetően tévesen hajtott fel az autópályára és nem vette észre, hogy rossz irányba tart. Az esetről készült felvételt több hírcsatorna is bemutatta, köztük a Digi24 is. 

A rendőrség már megkezdte a szabálytalanul közlekedő sofőr felkutatását. Az ilyen jellegű közlekedési szabálysértések rendkívül veszélyesek és nemcsak a vétkes sofőr, hanem a többi közlekedő testi épségét is súlyosan veszélyeztetik.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu