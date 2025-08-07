Drámai pillanatok az autópályán: forgalommal szembe hajtott a figyelmetlen sofőr

Bukarest–Ploiești autópálya útvonalán sokkoló jelenetet rögzítettek, ahol egy autó a menetiránnyal szemben haladt a forgalomban. A többi járművezető kénytelen volt lassítani, hogy elkerülje az ütközést a veszélyesen közlekedő járművel.
A Maszol információi szerint a sofőr vélhetően tévesen hajtott fel az autópályára és nem vette észre, hogy rossz irányba tart. Az esetről készült felvételt több hírcsatorna is bemutatta, köztük a Digi24 is.
A rendőrség már megkezdte a szabálytalanul közlekedő sofőr felkutatását. Az ilyen jellegű közlekedési szabálysértések rendkívül veszélyesek és nemcsak a vétkes sofőr, hanem a többi közlekedő testi épségét is súlyosan veszélyeztetik.
