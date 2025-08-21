Nagy a baj, le kellett zárni a 81-es főutat Magyaralmásnál

Lezárták a 81-es főutat baleset miatt csütörtök délután Magyaralmás térségében - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
A főút 13. kilométerénél egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárták az utat, kerülni a 8204-es úton Fehérvárcsurgó érintésével lehet
