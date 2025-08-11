"Inkább én mentem volna el..." – eltemették a focizás közben elhunyt 11 éves Józsit

Eltemették azt a kisfiút, aki focizás közben halt meg Lőkösházán. A 11 éves Józsi a nagymamájánál focizott, amikor játék közben rosszul lett és összeesett. Próbálták újraéleszteni, rokonai azonnal mentőt hívtak a kisfiúhoz, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Csütörtök délelőtt (aug. 7.) több százan mentek el a temetésére, hogy végső búcsút vegyenek a tragikus hirtelenséggel elhunyt kisfiútól.
Lőkösháza kis település Békés vármegyében, mindössze 1400 laknak a román határmenti településen. A kisfiút szinte mindenki ismerte és szerette. A tragédia nagyon megrázta a helyi közösséget, a csütörtök délelőtti temetésen több százan vettek részt. József egyik rokona megtörten nyilatkozott a Tényeknek.
A kisfiú rokona elmondta, hogy szerinte a kisfiú szívbeteg lehetett. Éppen ezért testnevelésből felmentették a tanárai, de amikor szabadidejében tehette, nagyon szívesen focizott.
Dr. Tausz István elmondta, hogy a kisfiúnak valószínűleg veleszületett szívizom károsodása lehetett, ami másodlagosan ritmuszavart alakíthatott ki.
Ennek a lehetőségét a nagy meleg fokozza, ráadásul a nagy melegben sokkal hamarabb és könnyebben fárad ki a gyermek, tehát a szívnek a kapacitása, a működőképessége csökken
– fejtette ki véleményét a gyermekorvos.
Mint ahogy arról korábban mi is írtunk, amikor József összeesett, a rokonai azonnal segítséget hívtak. A mentőtisztek telefonon keresztül vezényelték a családot, hogyan csinálják szakszerűen az újraélesztést, majd azonnal átvették tőlük, amint a helyszínre értek. A hosszan tartó kitartó küzdelem ellenére sajnos nem sikerült megmenteni az életét, a kis József még a helyszínen életét vesztette.
A tragikus körülmények között elhunyt kisfiú rokona elmondta, hogy Józsefet mindenki szerette, az iskolában is, illetve a tanyán is, ahol gyakran segédkezett. Józsefnek hat testvére volt. Az ő életük sem lesz ezentúl már ugyanolyan, mint a szörnyű, szombati nap előtt. A tragédia annyira megviselte József édesanyját, hogy a temetésen rokonaiba kapaszkodva, teljesen megtörten vett részt.
Sokkolta a falut, hogy egy 11 éves gyerek... hát szörnyű. Sokan azt mondták, hogy inkább én mentem volna...
– nyilatkozott megtörten József rokona.
A gyerek halálával kapcsolatosan idegenkezűség nem merült fel.
