"Inkább én mentem volna el..." – eltemették a focizás közben elhunyt 11 éves Józsit

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 19:07
Szörnyű tragédia rázta meg a mindössze 1400 lelket számláló Lőkösházát szombaton, amikor egy kisfiú életét vesztette a nagymamája udvarán. A 11 éves József az udvaron focizott, amikor egyszer csak hirtelen rosszul lett és összeesett. A kiérkező mentők sajnos már nem tudták megmenteni az életét. József temetésére rengetegen mentek el.

Eltemették azt a kisfiút, aki focizás közben halt meg Lőkösházán. A 11 éves Józsi a nagymamájánál focizott, amikor játék közben rosszul lett és összeesett. Próbálták újraéleszteni, rokonai azonnal mentőt hívtak a kisfiúhoz, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Csütörtök délelőtt (aug. 7.) több százan mentek el a temetésére, hogy végső búcsút vegyenek a tragikus hirtelenséggel elhunyt kisfiútól.

Sokáig küzdöttek a 11 éves Józsi életéért
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Lőkösháza kis település Békés vármegyében, mindössze 1400 laknak a román határmenti településen. A kisfiút szinte mindenki ismerte és szerette. A tragédia nagyon megrázta a helyi közösséget, a csütörtök délelőtti temetésen több százan vettek részt.  József egyik rokona megtörten nyilatkozott a Tényeknek

Józsefet felmentették testnevelésből, de nagyon szeretett focizni

A kisfiú rokona elmondta, hogy szerinte a kisfiú szívbeteg lehetett. Éppen ezért testnevelésből felmentették a tanárai, de amikor szabadidejében tehette, nagyon szívesen focizott.

Dr. Tausz István elmondta, hogy a kisfiúnak valószínűleg veleszületett szívizom károsodása lehetett, ami másodlagosan ritmuszavart alakíthatott ki.

Ennek a lehetőségét a nagy meleg fokozza, ráadásul a nagy melegben sokkal hamarabb és könnyebben fárad ki a gyermek, tehát a szívnek a kapacitása, a működőképessége csökken

– fejtette ki véleményét a gyermekorvos.

Mint ahogy arról korábban mi is írtunk, amikor József összeesett, a rokonai azonnal segítséget hívtak. A mentőtisztek telefonon keresztül vezényelték a családot, hogyan csinálják szakszerűen az újraélesztést, majd azonnal átvették tőlük, amint a helyszínre értek. A hosszan tartó kitartó küzdelem ellenére sajnos nem sikerült megmenteni az életét, a kis József még a helyszínen életét vesztette.

A 11 éves Józsit mindenki szerette

A tragikus körülmények között elhunyt kisfiú rokona elmondta, hogy Józsefet mindenki szerette, az iskolában is, illetve a tanyán is, ahol gyakran segédkezett. Józsefnek hat testvére volt. Az ő életük sem lesz ezentúl már ugyanolyan, mint a szörnyű, szombati nap előtt. A tragédia annyira megviselte József édesanyját, hogy a temetésen rokonaiba kapaszkodva, teljesen megtörten vett részt.

Sokkolta a falut, hogy egy 11 éves gyerek... hát szörnyű. Sokan azt mondták, hogy inkább én mentem volna...

– nyilatkozott megtörten József rokona. 

A gyerek halálával kapcsolatosan idegenkezűség nem merült fel.

 

