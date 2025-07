Szörnyű tragédia: Hatéves autista kisfiú fulladt a folyóba

Egy hatéves kisfiú fulladt meg szombaton, miután elmászkált egy családi összejöveteltől az Amerikai Egyesült Államokban. A fiút a vízben találták meg a Belle Isle Parkban, Detroitban. A rendőrség elmondta, hogy az autista kisfiút halottnak nyilvánították, amint a kórházba értek.



A kép illusztráció.

Fotó: Fotó: Jeff Attaway / flickr

A rendőrség szombaton, helyi idő szerint 19:20 perckor kapott hívást egy eltűt hatéves kisfiú ügyében, aztán egy egészségügyi vészhelyzettel kapcsolatban is - írja a People. Az előzetes vizsgálat alapján a rendőrség elmondta: "A családi összejövetelen számos gyermek játszott egy ugrálóvárban. A hatéves kisfiú Detroitból elhagyta az ugrálóvárat, és elcsatangolt a helyszínről."

"Amikor a családtagok észrevették, hogy a fiú nincs meg, elkezdték keresni. Miután nem találták, felhívták a 911-et és eltűnt személyként jelentették be, hozzátéve, hogy a gyermek autista" - tették hozzá.

A fiút, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, végül a vízben találták meg, nagyjából 30 perc múlva, közel a családi összejövetel helyszínéhez." A természetvédelmi munkatársak és parkőrök érkeztek elsőnek a helyszínre, és néhány civil is köréjük gyűlt. Ekkor megkezdték az újraélesztést. Az előzetes vizsgálatok alapján, amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, átvették az mesterséges lélegeztetést. Defibrilátorral is próbálkoztak, és egy sikeres kísérletet is végrehajtottak. Ezután a gyermeket elszállították a helyi kórházba, de sajnos érkezéskor meghalt.

"Szívünkben az áldozattal és családjával vagyunk, illetve az első érkezőkkel, akik mindent megtettek, hogy a kisfiú túlélje a balesetet" - mondta Mike Shaw, a Michigan Állami Rendőrség hadnagya.