„Meg akartam ölni! Úgy szedtek le róla” – megszólalt a bántalmazott kisfiú dédpapája

Brutálisan elverte a kisfiát egy anya, amit videóra is vett – adtuk hírül. Most megkerestük a családot és kiderült: a hozzánk eljuttatott videó ráadásul meg is van vágva, az anya mindkét kisfiát, Lacikát és Henriket is megverte. A gyermekbántalmazás után nem csak a helyiek, de saját rokonai is meg akarták lincselni az anyát. A Borsnak összetörve számolt be a részletekről a gyerekek dédpapája.

A saját családja is az anya ellen fordult a gyermekbántalmazás miatt – tudta meg a Bors. Ahogyan azt a Bors elsőként megírta, a Parasznyán élő Szilvi körülbelül egy hónappal ezelőtt egy olyan felvételt készített, amin az látszik, hogy a kisfiát egy műanyag papuccsal és a tenyerével brutálisan összeveri. Mint kiderült, két fia van, az idősebbik Lacika és a kicsi Henrik és ő mindkettőt megverte, mivel a gyerekek állítólag kiszakították a medencéjüket. A Bors most megtudta: a fiúkat már elvették a brutális anyától, most a dédnagypapájuk azért küzd, hogy nála helyezzék el őket. A dédpapa a gyermekbántalmazás óta nem bír bemenni a házba Fotó: Bors Később derült csak ki a gyermekbántalmazás Én nemrég, csak csütörtökön tudtam meg, hogy valami nagy baj van – kezdte lapunknak Karcsi, akit a két kisfiú Papónak hív. "Engem Szilvi, az unokám hívott fel, hogy nagy baj van, azonnal menjek. Akkor még el sem tudtam képzelni, hogy mi történt. Amikor odamentem, akkor mondja, hogy voltak itt a rendőrök, a gyámügy és el akarják vinni a gyerekeket. De még akkor se beszélt a felvételről. Azonnal rohantam a gyermekvédelemhez, hogy beszéljük meg a dolgot, hogy pontosan miért akarják elvenni a kicsiket. Hát ekkor szembesítettek azzal, hogy mit tett velük Szilvi…" Lacika az édesapjánál van, míg Henriket kiemelték a családból Fotó: Bors A férfi a könnyeivel küszködve mesélt tovább. Elmondta, hogy ő és a felesége nevelte fel Szilvit, de sosem gondolták volna, hogy ilyenre képes. Mi neveltük Szilvit, na de nem erre! – hangsúlyozta. "Nekem a felvételt meg se merik mutatni… Végül a rendőrök jöttek, ők vitték el a gyerekeket. Lacika az apjához került, míg Henriket elvitte a gyermekvédelem. Természetesen utána Szilvit is számonkértem, hogy miért tette ezt és ráadásul miért vette videóra. Egyszerűen nem bírja felfogni a család! Amikor megtudtam, mit tett, meg akartam ölni, azt kiabáltam neki, hogy „a gyerek odavan, pusztulj te is!” Úgy szedtek le róla. Végül a rokonok meg is verték azért, amiért ezt tette a gyerekekkel. Csak annyit mondott a kérdésekre, hogy nem tudja, miért tette…" Karcsi a történet óta még a házba is képtelen bemenni. A dédpapa szét akarta vágni a medencét, ami miatt a gyerekeket bántotta az anya. Nem látszik egyébként, hogy ki lenne szakítva Fotó: Bors A medencét is apró darabokra akartam vágni mérgemben – meséli Papó. "Engem már Szilvi nem érdekel, csak a gyerekek. Értük küzdök, adják vissza őket nekem. Nekem ők a mindeneim! Most jön majd ki a gyámügy környezettanulmányra, hogy ide visszakerülhetnek-e egyáltalán a fiúk. Ha vissza is jöhetnek, az anyjuk egyelőre nem találkozhat velük!" – szögezte le.