"A lányt hatan ütötték-verték" – gyerekbanda miatt rettegnek Soroksáron

Sok mindentől tart egy átlagos ember, ha utcára lép, de arra, ami a soroksáriakkal szembejött, senki nem számított. A XXIII. kerületben nem más, mint egy agresszív gyerekbanda tartja rettegésben a helyieket. A fiatalok állítólag csapatostul járják az utcákat, az sem ritka, hogy azzal hencegnek: kés van náluk. Úgy tudni, hogy az utóbbi időben többekbe is belekötöttek már, legutóbb olyan durván, hogy egy kisfiú és egy kislány is kórházba került.

A gyerekbanda nem ismeretlen a helyiek előtt, már többekbe is belekötöttek a környéken. A rendőrség is nyomoz az ügyben Fotó: Illusztráció: Pexels

Gyerekbanda támadt fiatalokra Soroksáron

A döbbenetes eseményről egy helyi csoportban számoltak be, mint mondták: a mit sem sejtő fiún és lányon a helyi Molnár-szigeten ütöttek rajta.

"Hétvégén két gyereket ért támadás a Molnár-szigeten, a parkolóban. Gyerekek verekedtek össze, gyerekekkel. A végeredmény: egy lány és egy fiú kórházba került - írta az egyik soroksári csoportba egy férfi. Hozzátette, hogy az összetűzést az egyik, már korábban is ismert balhés gyerektársaság kezdeményezte.

Mondvacsinált okból belekötött, a Tündérkertből korábban kirakott problémás brigád, a balhéktól mentes, 12-16 év közöttiekből álló, másik csapatba

– magyarázta.

Elmondása szerint a balhé nem csupán egyszerű gyermeki csetepaté volt: mind a két gyereket súlyosan összeverték, mi több, volt olyan pillanat, hogy a kislányt egyszerre hatan ütötték-verték:

A lányt kiegyenlítetten négyen, hatan ütötték-verték, haját tépték... A fiút, úgy tudom, ketten, az ő állapota sem a legjobb. Mindkét csapat soroksári

– fűzte hozzá. Azt is elárulta, hogy a párosba belekötő gyerekekkel nem ez volt az első probléma.

Több gyerekkel beszéltem, elmondásuk szerint rettegnek ettől a problémás családtól és a verekedést nem tudták megállítani, mert: "ezeknél mindig van kés"

– szögezte le. Információink szerint több helyi fiatalnak is meggyűlt a baja már a tomboló fiatalokkal, akikről elmondták: egy testvérpárból és a baráti körükből áll a banda. Többször is belekötöttek már más gyerekekbe, a téli időszakban például a műjégpálya közelében bukkantak fel. Sok fiatal ezért inkább el is kerülte ezt a környéket, azonban a késes ifjak Soroksár több pontján is felbukkantak azóta, egyesek szerint például az újtelepi játszótérnél, ahol szintén azzal fenyegetőztek, hogy kés van náluk.