Papuccsal és tenyérrel ütötte-verte kisfiát egy nő, miközben ezt videóra is vette

Sokkoló felvételt juttattak el olvasóink a Borshoz. A megdöbbentő képkockákon az látható, amint egy nő brutálisan megveri a kisfiát, mindezt hangosan szitkozódva, mert a gyermek kiszakította a medencéjüket. A felvételt maga a nő rögzítette, miközben tenyérrel és papuccsal verte a gyermek mezítelen fenekét. Azóta kiderült, hogy a felvételen egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nő látható, akit a helyiek a gyermekbántalmazás miatt meg akartak lincselni.

Az anya dühösen ütötte-verte kisfiát. A gyermekbántalmazás miatt meg akarták lincselni (képünk illusztráció) Fotó: Aram Shahinyan

Brutális gyermekbántalmazás Miskolcon

Képtelenség sokáig nézni azt a 30 másodperces videót, amin az anya úgy nekiesik a kisfiának, hogy a gyermek sikításától zeng az egész szoba. Hatalmas csattanással kezdődik a videó, amit a nő szitkozódása követ. Azt mondja: „Kiszúrtad a medencét?!”, „Miközben pakoltam, kiszúrtad a medencét?” . Mindeközben hatalmas ütéseket mér a gyermekre, aki a hasán fekszik és igyekszik elmenekülni az anyja elől. Ezután már az is látszódik, ahogy egy zöld papucs van a nő kezében, amivel újból és újból ráver a gyermek mezítelen fenekére és hátára. A kicsi még meg is próbálja odatenni a kezét, hogy megvédje magát az ütésektől, mire az anyja azt is eltalálja.

A nő az ütések között csak azt ismételgeti, hogy

„Szúrd ki!”, „Szúrd ki!”

, „Kiszúrtad?!”, Kiszúrod még a medencét?”

Ezután a gyermeknek sikerül a hátára fordulnia, de még mindig nem végzett vele a kegyetlen nő. Azt kiabálta neki:

Fordulj hasra!

Ezt többször is megismétli, hiszen a kisfiú fetreng fájdalmában és nem teljesíti az utasítást. Ezen a ponton már a nő ráordít, hogy forduljon meg azonnal, és közben is ütlegeli. Végül a gyerek megfordul és hatalmas csattanásokkal folytatódik a videó, majd véget ér. Azonban vélhetően a verés nem fejeződött be…

A gyermek torkaszakadtából üvöltött. A videót nem mutatjuk meg, annyira sokkoló (Képünk illusztráció) Fotó: Treetree2016

A TikTokkerek is felháborodtak

A TikTokon az egyik influenszer, Havas Norbert, azaz Juniker állt ki az elsők között a gyermek mellett.

Felháborítónak tartom, hogy néhány szülő ilyen szinten indulatkezelési problémával küzd, hogy a saját gyerekén vezeti le a problémáit. Ráadásul még kamerára is veszi és közzéteszi! Továbbá azt sem értem, hogy amikor kiszakította a medencét a gyermek, akkor hol volt az anyja? Felügyelet nélkül fürödtek a gyerekek?! Egyszerűen sokan nem értik meg, hogy nem attól lesznek anyák, ha megszülik a gyereket…

Juniker mozgalmat is indított annak érdekében, hogy a hasonló bántalmazási ügyek ne maradjanak büntetlenül.

Létrehoztam egy Facebook csoportot, amelynek az a neve, hogy „Ne maradjon büntetlenül! Az a célom ezzel a kezdeményezéssel, hogy a hasonló esetek, amikor fizikai bántalmazásnak vannak kitéve a gyerekek nők vagy más, azt ne lehessen eltusolni, ne lépjünk át rajta. Álljunk ki értük. Ezért dolgozunk

– zárta bejegyzését. A sokkoló gyermekbántalmazó videó végül lekerült a TikTok oldaláról.