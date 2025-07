"Az angyalok vigyázzanak rád!" Balatoni nádasban találtak rá Balázs holttestére

Egy vidám, haveri fürdőzés torkollott a közelmúltban tragédiába Balatonederics egyik strandján. A 43 éves B. Balázs ugyanis a barátaival ugrott le egy hajnali csobbanásra, a helyi strandra. Bár kezdeteben a barátok vidáman pancsoltak, Balázsnak nyoma veszett: bár a többiek hamarosan a partra úsztak, a férfi már nem. Úgy tudjuk, hogy a barátok nem sokkal később kezdték el keresni a férfit, akit végül a közeli nádasban találtak meg. Úgy értesültünk, hogy Balázs ekkor már nem lélegzett, így társai azonnal a partra vonszolták, majd elkezdték újraéleszteni.

Balatonedericsi tragédia: nádasban találták meg a hajnali fürdőzés után Balázst

Közben a mentőket is riadóztatták, akik nemsokára szirénázva érkeztek meg a bezárt strandra. Annak ellenére, hogy a barátok után a mentősök is hosszú ideig küzdöttek Balázs életéért, a férfi a helyszínen elhunyt.

A férfit most rengetegen gyászolják, a barátok és az ismerősök is döbbenten állnak a tragédia előtt. Úgy tudjuk, hogy a korábban lótenyésztéssel foglalkozó férfinek egyáltalán nem volt idegen a természetes vízi közeg, gyakran fürdőzött a Balatonban, de sosem viselkedett óvatlanul vagy éppen felelőtlenül. Információink szerint a tragédiát még érthetetlenebbé teszi, hogy a baráti társaság nem ment a mély víz irányába, Balázs testét is a nádasban, a part közelében találták meg.

Balázstól most ismerősök és barátok tucatja búcsúzik, mint mondták, a férfi segítőkész és remek barát volt, emellett nagyon jó ember:

Nem hiszem el, ez nem lehet igaz! Az angyalok vigyázzanak rád!

- írta közösségi oldalán a férfi egyik gyászoló barátja.

Hihetetlen, ezt nem lehet elhinni, nyugodjon békében! Még pár napja beszéltem vele telefonon, felfoghatatlan

- tette hozzá egy másik ismerőse.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.