Brutális robbanás házakat tépett szét: egy ember meghalt, ketten súlyosan megsérültek

Egy ember életét vesztette, ketten megsérültek egy vasárnap hajnali robbanás következtében, amely három lakóházat rombolt le Philadelphia egyik lakónegyedében. A Philadelphia-i Tűzoltóság közlése szerint a riasztás június 29-én, vasárnap reggel, helyi idő szerint 5 óra előtt érkezett a Bristol Street 1900-as tömbjéből. A helyszínre érkező egységek sűrű füstöt és több összeomlott otthont találtak. A tűzoltók elsődleges feladata a túlélők felkutatása és a sérültek kimentése volt.

Az oltási munkálatok során egy kisebb tüzet is sikerült eloltaniuk, miközben a mentéshez egy keresőkutyát is bevetettek, amely segített megtalálni az elhunyt áldozat földi maradványait. Az esetet "all-hands" riasztásként kezelték, ami azt jelenti, hogy legalább 60 tűzoltó dolgozott a helyszínen különböző feladatkörökben, és további felszereléseket is be kellett vetni.

A robbanás és az azt követő tűz következtében három sorház teljesen megsemmisült, további tíz ingatlant pedig elővigyázatosságból kiürítettek. A hatóságok szerint a két sérült nő közül az egyik válságos állapotban van, míg a másik stabil állapotban került kórházba a Temple Egyetemi Kórházba. Cherelle Parker, Philadelphia polgármestere Facebook-bejegyzésben fejezte ki együttérzését az áldozatok hozzátartozóinak és a Bristol Street lakóinak.

Mélyen megrázott a hír. Egy városlakó meghalt, ketten kórházban vannak. Imáink velük és az egész közösséggel vannak ma este

A robbanás okát a tűzoltóság vizsgálja, amint a területet biztonságossá nyilvánítják, megkezdik a törmelékek eltávolítását és a helyszíni szemlét - írja a People.