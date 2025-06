Tűzvész: Nagy területen tombolt a tűz Öcsöd külterületén

Öcsöd külterületén jelentős tűzeset történt június 30-án délután, amikor kigyulladt egy bálázógép, és mintegy harmincöt hektáron terjedt a tarló és bálák lángja. A helyszínre a kunszentmártoni, szentesi és szarvasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik három vízsugárral sikeresen körülhatárolták a tüzet, megakadályozva a további terjedést.

Fotó: Ripost

A katasztrófavédelem Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei műveleti szolgálata is részt vesz a munkálatokban, amelyeket egy tárcsázógép is segít, hogy a megmaradt területet biztonságossá tegyék.

A helyszínen zajló oltási munkálatok továbbra is folynak, a szakemberek kérik, hogy a környéken élők fokozottan figyeljenek a biztonságra és tartsák be a tűzvédelmi előírásokat, számolt be róla a katasztrófavédelem.