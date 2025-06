Íme a biztonsági felvétel: 160 utassal a fedélzeten gyulladt fel a metrókocsi, leállították a közlekedést

Egy megdöbbentő és veszélyes incidens rázta meg a dél-koreai fővárost, amikor május 31-én egy 67 éves férfi, azonosított nevén Won, benzinnel gyújtotta fel a metrókocsit egy mozgó szerelvényen, súlyos károkat okozva és több utast veszélyeztetve. A délutáni órákban, május 31-én, a szöuli 5-ös metróvonalon, a Yeouinaru és Mapo állomások közötti víz alatti alagútban robbant ki a pánik. Won, aki állítólag válása miatt érzett frusztrációja és düh miatt cselekedett, egy palack benzinnel szállt fel a vonatra. A felvételek tanúsága szerint a férfi szándékosan öntötte a gyúlékony folyadékot a metrókocsi padlójára, majd meggyújtotta azt. A lángok azonnal szétterjedtek, sűrű, fekete füsttel árasztva el a vagonokat, ami komoly fenyegetést jelentett a bent tartózkodó mintegy 160 utas számára.

Az utasok azonnal menekülni kezdtek a szomszédos kocsikba, ám a füst mindössze 30 másodperc alatt elnyelte az egész szerelvényt. Az elsődleges jelentések szerint hat utas sérült meg, 23 embert – köztük magát a feltételezett elkövetőt is – kórházba szállítottak füstmérgezés gyanújával. Összesen 129 ember kapott sürgősségi orvosi ellátást a helyszínen. Az incidens hatalmas anyagi károkat is okozott, a becslések szerint 330 millió von értékű kár keletkezett, amely magában foglalja az egyik metrókocsi súlyos égési sérülését is.

Won indítékait vizsgálva a dél-szöuli kerületi ügyészség megállapította, hogy a férfi válóperének kimenetele miatt érzett elégedetlenség és düh késztette tettére. A nyomozás során kiderült, hogy Won tíz nappal a bűncselekmény előtt vásárolta a benzint, és minden vagyonától megszabadult. Sőt, az is napvilágot látott, hogy a bűncselekmény előtti napon Won 11 metróállomást is felderített, benzin társaságában, ami arra utal, hogy a tett gondosan megtervezett volt. Az ügyészség „terrorcselekménynek” minősítette a gyújtogatást, mondván, hogy egy metrón, ahol nagyszámú, azonosítatlan utas tartózkodik, benzinnel tüzet gyújtani és mérgező gázokat terjeszteni egyenlő a gyilkossági kísérlettel. Kiemelték, hogy ha a kiürítés késett volna, a halálos áldozatok száma rendkívül magas lett volna.