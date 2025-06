Sütibe rejtette a drogot, kamerával figyeltette az ültetvényét – ezek voltak a hét legjobb drogfogásai

Zéró toleranciát hirdettek a drogkereskedőkkel és fogyasztókkal szemben. A DELTA programban dolgozó nyomozók ezt bizony be is tartatják, ugyanis folyamatosan razziákat tartanak és számolják fel a kábítószer ültetvényeket. Ezen a héten süteményben és kanapéban is találtak kábítószert. Míg egy másik helyen 70 millió forintot ért a lefoglalt illegális szer.

Drog volt a sütiben Fotó: police.hu

Kamerával vigyázott a drogra

Június 20-án egy váci családi házhoz vonultak ki a rendőrök, ugyanis a gyanú szerint egy férfi rendszeresen kábítószert árult. A gyanú beigazolódott. Elfogták a 44 éves H. Zoltánt, aki egy éven keresztül kristályt kínált a vevőinek. Voltak olyan visszajáró vendégei, akik pénz helyett mobillal vagy más értékes tárggyal fizettek neki a drogért.

- A kutatás során a rendőrök kábítószergyanús anyagot, digitális mérleget, pénzt, valamint értékes mobiltelefonokat és karórát találtak. A rajtaütésnél a lakásban tartózkodó további hat személyről kiderült, hogy kábítószert fogyasztottak – őket előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Kihallgatásuk során többen beismerő vallomást tettek

- adta hírül a police.hu.

Kiderült az is, hogy a férfi kamerával figyelte és védte a házát és a pincéjét, amiben a drogot rejtegette. Őrizetbe vették és letartóztatták. A Váci Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntette miatt, míg a szabadlábon védekező társai ellen kábítószer birtoklása miatt folytatja az eljárást.





Muffinba rejtette a drogot

Marihuánát rejtő süteményt találtak a rendőrök egy férfi lakásán. Június 23-án érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Győrben, az Ifjúság körút egyik társasházi lakásában egy – vélhetően kábítószert használó – lakó tör, zúz, és rendkívüli módon hangoskodik. A kiérkező rendőröknek ajtót nyitott, de nem volt együttműködő, ráadásul zavart is volt, így őt megbilincselték. A lakásából kannabisz szag áradt, ezért az egyenruhások bementek és megtalálták azt a muffint, ami vélhetően drogot tartalmaz.

A férfival szemben a nyomozók kábítószer birtoklása vétsége miatt büntetőeljárást indítottak, és gyanúsítottként hallgatták ki.