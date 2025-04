Gyereket és kannabiszt nevelt egyszerre, droggal és disznóhússal is üzletelt: íme a legújabb drogfogások

Droggal és disznóhússal is üzletelt Fotó: police.hu

Disznóhússal együtt szállíttatta a drogot

Két székesfehérvári kábítószer-kereskedőre is lecsapott a rendőrség. Az egyik egy 52 éves férfi, aki beszerezte a tiltott szert, míg a másik egy 29 éves, akivel közösen terítette azt. A police.hu szerint ezzel párhuzamosan a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KR NNI) ugyancsak eljárást folytatott egy Pest megyei társasággal kapcsolatban, akik egy csepeli ingatlanban állították elő a kábítószert. Ezen a ponton összeértek a szálak, ugyanis kiderült: a Csepelen készített drogot értékesítette a székesfehérvári páros.

Végül összehangolt akcióban sikerült elfogni a bűnözőket. A két terjesztőnél összesen 9 millió forint értékű kábítószert, valamint azok porciózásához szükséges eszközöket találtak a rendőrök. Többek között 1,5 kg fagyasztóban tárolt speed, 440 g marihuána, 55 g kokain, 11 g kábítószergyanús tabletta, mérlegek, tasakok kerültek elő. Az akcióval közel 2500 adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Lefoglaltak továbbá 1,3 millió forint készpénzt és egy nagy értékű gépkocsit is. A rajtaütéskor pedig az is kiderült, hogy az idősebb székesfehérvári férfi nem csak droggal, de még disznóhússal is üzletelt. 60 kg fagyasztott hentesárut is hozott a kábítószeres fuvarral.

Az elfogásról itt tudod megnézni a rendőrség felvételét: