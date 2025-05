Előkerült a kés is: mentőhelikopter érkezett Gyöngyösre - nem hiszed el, mi történt

Mentők szirénázásának ijesztő hangjára, majd kisvártatva már a mentőhelikopterek még baljósabb zajára riadtak május 1-én a gyöngyösiek. A délutáni órákban ugyanis a város hírhedt, durándai városrészén hatalmas ricsaj és zavargás támadt, hamarosan pedig már valóságos tömeg tolongott az utcákon. Információnk szerint a ricsaj akkor tört ki, amikor a településrészen elterjedt: egy helyi asszony hasba szúrta magát.

A gyöngyösi Durándára több mentő, mentőhelikopter és rendőr is érkezett, miután elterjedt a hír: egy nyugdíjas hasba szúrta magát. Végül kiderült, hogy egy véletlen baleset okozhatta a pánikot Fotó: Pexels (illusztráció)

A gyöngyösi Durándára rohantak a mentők

A mentőket is ekkor riasztották, akik több egységgel, nemsokára pedig már a mentőhelikopterrel is támogatva siettek a helyszínre. Hamarosan a rendőrök és a mentőautók is megérkeztek, a mentőhelikopter pedig hamarosan a nagy tömeg mellett, egy focipályán szállt le. Többen hallották is a zavargást:

Nagy zsivaj volt arrafelé, aztán hallottuk, hogy megy a mentőhelikopter. Sajnos nem lepődtünk meg, ott sokszor jár a mentő, rendőr is és az sem ritka, hogyha van valami balhé

- magyarázta egy helybeli asszony. Hozzátette, hamarosan elterjedt a hír, hogy egy helyi nyugdíjas valóban késsel sebezte meg magát, a mentők pedig hozzá érkeztek.

Azonban hamarosan kiderült: bár valóban egy kés okozhatta a sérüléseket, végül sem a mentőhelikopterre, sem a rendőrökre nem volt szükség, mivel szerencsére csupán kisebb baj történt.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták, hogy a nyugdíjast szerencsére valóban csupán kisebb sérüléssel vitték kórházba:

A helyszínről egy idős nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink földi úton kórházba

- mondta el a Borsnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Lapunk az ügyben felkereste a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik elmondták, hogy rendőrségi eljárás nem indult az ügyben. A Bors információi szerint a nyugdíjas asszony nem akart szánt szándékkal végezni magával, ahogyan támadás sem történt: bár valóban megvágta magát és csúnyán vérzett, véletlen balesetről lehetett szó.