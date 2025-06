Szívszorító: így készülnek az Árpád hídi tragédia áldozatainak szerettei az évfordulóra

Egy egész országot sokkolt az a borzalmas tragédia, ami közel egy éve történt az Árpád hídon. Ismeretes, 2024. július 3-án a bedrogozott vendéglátós, a 34 éves B. Roland először erőszakkal elvette egy taxis kocsiját, majd nagy sebességgel, forgalommal szemben rongyolt fel vele az Árpád hídra. Itt valóságos katasztrófát okozott: először közvetlenül a felhajtás után ment neki egy kocsinak, majd tovább száguldva először egy taxinak, majd egy Suzukinak is nekiütközött. A totálkáros taxiban többen is megsérültek, míg a Suzukiban utazó jegyespár, Sz. Mónika és B. Ervin azonnal meghaltak, ahogyan az ámokfutó sofőr is.

Az Árpád hídi tragédia első évfordulóján Mónika és Ervin családja szívszorító megemlékezést szervez Fotó: Bors

Így emlékeznek meg szeretteik az Árpád hídi tragédia áldozatairól

Az Árpád hídi tragédia után Mónika és Ervin szerettei, barátai és családja összetörtek, főleg hogy a pár a baleset napján éppen hazafelé tartott: az esküvői meghívókat vitték ki a barátaiknak, pár nappal a végzetes baleset után készültek összeházasodni. Barátaik szerint a pár között döbbenetes harmónia volt, egybehangzóan állították: őket egymásnak teremtették és bizonyos, hogy együtt fognak megöregedni. A tragikus sorsú jegyespár tagjainak emlékére a baleset utáni hónapban több megemlékezést is tartottak:

augusztus 2-án közös szertartáson köszöntek el tőlük szeretteik és barátaik, majd szülőfalujukban - a szlovákiai Kéménden és az erdélyi Gyergyóditróban -, egymástól többszáz kilométeres távolságra helyezték őket örök nyugalomra.

Gyászuk és fájdalmuk azóta sem enyhül, a mai napig is összetörten gyászolják a két fiatalt. Jövőhéten különösen nagy próbatétel elé néznek: csütörtökön lesz ugyanis a tragédia első évfordulója. A család a fájdalmas napra azonban szívszaggató megemlékezésre készül, méghozzá nem máshol, mint a tragédia helyszínének a közelében:

Tavaly július 3-án az Árpád hídi tragédiában tragikus körülmények között elhunyt Sz. Mónika és Dr. B. Ervin Antal lelki üdvéért megemlékező, évfordulós szentmise lesz 18:00 órától az Árpád-híd mellett található Szent Péter és Pál templomban

- írta a felhívást Ervin rokona, Ernő.