Árpád hídi tragédia: a lopott taxi tulajdonosa részletesen elmondta, mi történt valójában

- Én szeretem az embereket, szeretem és tisztelem az életet, az emberit és az állatit is, szabadidőmben állatokat mentek. Ez az értelmetlen szörnyűség minden filozófiámmal ellentétes. Össze vagyok zuhanva, mióta láttam az elhunytakat, a roncshalmazt és a munkaeszközöm: 18 év kemény gyűjtőmunkája lett oda. Nincs munkaeszközöm, megélhetésem, nincsenek tartalékaim. De legalább az az alak már nem tud többé bántani senkit - szögezte le.

A taxisok gyűjtést szerveznek Györgyinek és a súlyosan sérült N. Tamásnak Fotó: Bors

A taxisok most gyűjtést szerveznek Györgyinek és a balesetben súlyosan sérült vétlen taxisnak, N. Tamásnak is. Györgyi elmondta: most minden segítség, forint és akár egy jó szó is jól jön:

Most minden szeretet jól jön, nagyon köszönöm mindenkinek, aki segít és mellettem áll. A balesetig tartottam magam, dolgozott bennem az adrenalin, de azután összezuhantam, hányingerem van, remegek. Nem tudom elhinni, hogy egy ilyen állat miatt halt meg két ember

- csuklott el a hangja.