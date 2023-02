Tovább dagad a botrány! Zámbó Jimmy fia kifakadt: Abba kéne már hagyni!

Sokan, sokfélét mondtak már A Király című, hatalmas vihart kavaró sorozatról, ami hetek óta szolgáltat témát a lapoknak és persze ennél fogva az utca emberének is. Annyi bizonyos, hogy bár a nézők többsége el van ragadtatva az egyébként fikciós sorozattól, de a család már nem osztozik a tömegek rajongásában. Jimmy mindhárom fia elmondta már, hogy csalódtak a készítőkben és a legendás énekes testvérei sem rejtették véka alá nemtetszésüket. Most ismét volt miért beszélniük, miután a forgatókönyvíró finoman ugyan, de elmondta, miért is lett Jimmy karaktere olyan, amilyen...

Most az alkotók fogalmazták meg nem éppen hízelgő véleményüket Jimmyről (Fotó: MTI)

Zomborázc Virág ugyan igyekezett becsomagolni gondolatait, de végül amit mondott, az bizony nem eshetett túl jól azoknak, akik ismerték és szerették az énekest.

"Nyilván nagyon sok spekuláció van ebben. Volt egy nagyon jelentős kutatómunka, amely során nagyon sok emberrel készült interjú és az azok alapján készült leiratokat mi megkaptuk. Ezekben nagyon pontosan lehetett látni az ellentmondásokat, vagy azt, hogy milyen véleményen van a többség. Mi ott azt láttuk, hogy a Jimmynek a személyisége, anélkül, hogy ez egyfajta diagnózisként hangzana, nárcisztikus, vagy egy nem kiforrott, nem kifejlődött, nem egészséges, nem teljes személyiség volt.

Ennek az okait kutatva jutottunk el az anyafigurához

- mondta a HVG podcast-jében a forgatókönyvíró, akinek szávaiból kisejlik, hogy véleménye szerint nem volt éppen egészséges anya-fia viszony Jimmy és Anna néni között.

Kik ismerhetné jobban a valóságot, mint Zámbó Jimmy közvetlen családtagjai?

A Ripost megkereste Zámbó Adriánt, aki ugyan nem hallotta az említett felvételt, de miután pontosan idéztük az alkotó gondolatait, röviden reagált. "Nem tudom, hogy hány bőrt szeretnének lehúzni édesapánkról és miért kell az amlékét sárba tiporni!"- kezdte Adrián. "Értem, hogy a sorozat hatalmas siker lett, de azt már kevésbé, hogy napról-napra jön valaki, aki tovább erősíti azt a negatív képet, amit apuról és a családunkról festettek és amiket a sorozat sajnos kiemelt. Ezt nem tartom fairnek, annak dacára sem, hogy tisztelem az alkotókat. Azt gondolom, hogy abba kellene már ezt hagyni és arról kellene beszélni, hogy apu milyen ember is volt valójában, és nem abból a fikcióból leszűrni a konzekvenciákat, amit a képernyőn láttunk!

Sajnos a legtöbb ember nem választja külön az igazságot és a fikciót!

Ezért is kéne hatványozottan figyelni arra, hogy mit erősítenek és mit tompítanak erről a téves képről!" - jelentette ki határozottan Zámbó Jimmy legfiatalabb gyermeke.