„Pár nappal az életmentő oltás előtt kapta el a kanyarót – majdnem belehalt a kisbabám”

Egy fiatal édesanya, Sophie Dale most arra kéri a szülőket, hogy oltassák be gyermekeiket, miután kisfia, Levi hajszál híján életét vesztette kanyaróban. A fiú mindössze 11 hónapos volt, amikor – alig néhány nappal az első MMR-oltása előtt – elkapta a fertőzést.

A kisfiú épp az oltás előtt betegedett meg

Fotó: Pexels

Életmentő lehet az oltás

A 28 éves, buckinghamshire-i Chesham városában élő Sophie elmondása szerint kezdetben bizonytalan volt az oltással kapcsolatban, miután a TikTokon és a Facebookon olyan bejegyzéseket látott, amelyek hamisan az autizmus kialakulásához kötötték az MMR-vakcinát. Végül mégis úgy döntött, hogy beoltatja fiát, és időpontot is foglalt az oltásra.

A sors azonban közbeszólt: Levi néhány nappal az oltás előtt megfertőződött kanyaróval. Az akkor 11 hónapos kisfiú állapota gyorsan romlott, többször rohamot kapott, majd súlyos szepszis alakult ki nála. Hat napot töltött kórházban, az orvosok az életéért küzdöttek.

Levi végül túlélte, és ma már teljesen egészséges, hatéves kisfiú, valamint egy egyéves kistestvér, Winnie büszke bátyja. Sophie szerint a történtek örökre megváltoztatták a hozzáállását az oltásokhoz.

„Ha valaki bizonytalan, beszéljen szakemberekkel. Menjen el orvoshoz, nővérhez, és kérdezzen. Nem tudtam volna megbocsátani magamnak, ha a téves információk miatt halogatom a döntést”

– mondta.

Az édesanya felidézte a legijesztőbb pillanatokat is: Levi látszólag már túl volt a betegségen, amikor a kisfia első születésnapja előtti napon telefonhívást kapott. Hazaérve a gyerek láza extrém magas lett, a kórházban aztán egy egész orvoscsoport foglalkozott vele.

„Olyan volt, mint egy kórházi dokumentumfilm. Nem tudtam nézni, csak hallottam, ahogy sikít”

– emlékezett vissza Sophie.

Levit végül hat nap után hazaengedték a Stoke Mandeville Kórházból, de egy éven át rendszeres ellenőrzésekre járt, hogy kiderüljön, nem károsodott-e a hallása vagy a látása a szepszis miatt, tudta meg a Mirror.

Sophie szerint csak később értette meg, milyen közel voltak a tragédiához.