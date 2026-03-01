„Nevettek rajtam, de nem zavart” – donga végtagokkal lett kétgyermekes édesanya, ma szájjal festi újra a világot Dóra

Amikor Krániczné Tóth Dóra belép egy terembe, nem a kerekesszék vagy a fizikuma az első, amit észrevesznek, hanem a mosolya. Az a különös, belülről fakadó pozitív kisugárzás, amely azonnal betölti a teret. Az a huncut derű, ami szinte megelőzi őt, és oldja a feszültséget még azelőtt, hogy bárki megszólalna. És csak ezután tűnik fel bárkinek is a története. Az, hogy mennyi erő, kitartás és megélt tapasztalat húzódik meg a mosoly mögött, és milyen nehéz lehet valójában donga végtagokkal élni.

Dóra ragyogó mosollyal öleli át minden nap két gyermekét: Balázst, akit egészségesen szült, és Attilát, akit donga végtagjai ellenére fogadtak örökbe. A család harmóniája és szeretete minden nehézséget felülír, a kép egyszerre megható és inspiráló. / fotó: beküldött

"Attól féltem, nehogy eldőljek, mint egy zsák krumpli" - Dóra donga kézzel és lábbal sem adja fel

Dóra ugyanis donga kézzel és lábbal született, és közel 58 éve él így. Nem túlél, hanem jól él. Két gyermeket nevelt fel, dolgozik, alkot, közösségi életet él – és közben olyan természetességgel beszél a saját helyzetéről, hogy az ember szinte el is felejti, mennyi akadályon kellett valójában felülkerekednie.

Úgy megyek, mint Charlie Chaplin, a donga lábaimmal és kezemmel. Mégis megtaláltam az igazi szerelmet, Gyurit, a férjemet. Nevettek rajtam, de nem zavart. A humor sok mindenen átsegített. A terhességem alatt azonban az egyensúlyom egy kicsit megbomlott. Csak attól féltem, nehogy eldőljek, mint egy zsák krumpli. Ezért használok most kerekesszéket. Régebben többet jártam, de akkor még óvatosnak kellett lennem.

- meséli Dóra élete meghatározó pillanatairól.

Gyermekkora műtétek, kezelések, kórházi időszakok között telt. Az édesapja háromkerekű járókát készített neki, hogy megtanulhasson járni. Nagy szeretetben nőtt fel, elfogadással.

Nem engedték, hogy sajnáljam magam. Azt tanultam, hogy amit lehet, azt csináljam meg. Ha lassabban megy, akkor lassabban. Meg kellett tanulnom ellátni magam. Nagyon régóta dolgozom, adófizető állampolgár vagyok. Azt tanultam meg, hogy a testi hátrány nem egyenlő a tehetetlenséggel.

- meséli Dóri az állapota kapcsán.

Dóri iskolába járt, érettségizett, TB ügyintézői végzettséget szerzett, ma pedig adminisztrációs szakemberként dolgozik négy órában. Mindig is dolgozott, mert fontos volt számára az önállóság.