Újszülött kislányt hagytak a debreceni klinika babamentő inkubátorában

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Kenézy Gyula Campusán elhelyezett inkubátor február 17-én a kora esti órákban jelzett az intézmény dolgozóinak, hogy a babamentő készülékbe újszülöttet tettek - írta a dehir.

Fotó: Freepik.com

A 2800 grammos egészséges kislányt az újszülöttrészlegen dolgozók Kenézy Jankának nevezték el.

A Kenézy-campus Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának előterébe 2005-ben helyezték ki az inkubátort, s már rögtön a következő évben helyeztek el benne babát, akit később örökbe fogadtak. A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint ha inkubátorban helyezik el a csecsemőt, az nem számít bűncselekménynek, hiszen gondoskodtak a gyermek biztonságáról, ezért a rendőrség ilyen esetekben nem indít eljárást.

Ez egyébként a harmadik eset, hogy babát hagytak a Kenézy inkubátorában, legutóbb 2015-ben volt erre példa. Ahogy a korábbi esetekben, úgy Jankának is a gyámügy keres majd örökbe fogadó szülőket.