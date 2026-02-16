Azt hitték, csak a stressz miatt hányt: a világ legritkább agydaganata támadta meg a 11 éves lányt

Conal Butler azt hitte, hogy lánya, Millie az iskolából próbálja kihúzni magát, amikor azt mondta, betegnek érzi magát. A 11 éves kamasz azonban valójában a világ egyik legritkább agydaganatával küzdött.

Millie a világ egyik legritkább agydaganatával él (fotó: GoFundMe)

Így találtak rá a világ egyik legritkább agydaganatára Millie-nél

A 36 éves brit apukát tavaly szeptemberben hívták fel a munkahelyén, hogy Millie rosszul lett az iskolában. Eleinte Conal azt hitte, hogy a lány csak nem akart iskolába menni azon a napon. Millie azonban 16-szor hányt az elkövetkező órákban. Az apuka később, egy séta közben észrevette, hogy a lány nem lát a periférikus látómezőből, és azonnal mentőt hívott.

Az orvosok először stresszre gyanakodtak, de a másnap elvégzett MRI-vizsgálat súlyos vérzést mutatott az agyában. Agydaganatra gyanakodtak, de Millie-nek három hetet kellett várnia, amíg a vér felszívódott, hogy pontosan láthassák, mi van mögötte. Amikor később visszatértek a kórházba, a szakemberek megerősítették az agydaganat diagnózisát.

Millie októberben egy háromórás műtéten esett át, melynek során eltávolították a becslések szerint 50 mm-es daganatot. Biopszia és további vizsgálatok kimutatták, hogy primer intrakraniális szarkómáról, a DICER1-mutánsról van szó, amely a rák egy nagyon ritka és agresszív formája.

Jelenleg Millie kimerítő kemoterápián és protonterápián esik át. Conal, a surrey-i Cobhamből származó Millie teljes munkaidős gondozója elmondta:

Emlékszem, ami a legjobban összetörte a szívemet, az a műtét után volt, amikor kiderült, hogy rákos, és kezelésre szorul.

Millie agydaganata olyan ritka, hogy az ellátási tervet az Egyesült Államokból, Németországból és Kanadából állították össze. Bár minden rendelkezésre álló orvos a kislány esetét vizsgálta, nincs elég adat egy szilárd kezelési terv kidolgozásához. Conal szerint tavaly az Egyesült Királyságban talán egy vagy két ilyen eset fordult elő.

A kezelés után a daganat zsugorodott, így Millie-nek jelenleg nincs szüksége második műtétre. Az apuka elmondta, hogy a lány beleegyezett, hogy csontvelőt és vért adjon kutatási célokra, mivel folyamatosan másokra gondol jó szíve miatt - írja a The Sun.