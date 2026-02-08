Felfoghatatlan, rosszul hűtött szív miatt hiúsult meg egy kétéves kisfiú szívátültetése Olaszországban

A komoly szívelégtelenségben szenvedő nápolyi kisgyerek számára egy másik tragédia adott reményt. Egy Dél-Tirolban vízbe fulladt gyerek szívét kaphatta volna meg. A szállítás során azonban a szokásostól eltérően nem hagyományos jéggel, hanem sokkal hidegebb szárazjéggel hűtötték a szívet, ami visszafordíthatatlan kárt okozott, a szívátültetés meghiúsult.

A nápolyi kisfiú szülei a meghiúsult szívátültetést követően kétségbeestek.

Illusztráció: Daniel Reche / Pexels (Képünk illusztráció)

A szívátültetés súlyos hiba miatt nem valósulhat meg

Az átültetéshez már mindent előkészítettek a nápolyi kórházban, de a hűtőláda felnyitásakor az orvosok azt vették észre, hogy a több mint 800 kilométeres úthoz a szívet mínusz 78 Celsius-fokos szilárd halmazállapotú szén-dioxiddal hűtötték, és a szerv megfagyott.

Rendes esetben a donorszervet steril konzerváló folyadékba helyezik, amelyet aztán kívülről hagyományos jéggel hűtenek, hogy a hőmérsékletet 4 és 8 Celsius-fok között tudják tartani az anyagcserefolyamatok lelassításához.

Az ANSA beszámolója szerint a nápolyi kisfiú szülei a meghiúsult transzplantációt követően kétségbeestek. A kisgyerek továbbra is kórházban van és új szívre vár.

A nápolyi és bolzanói ügyészség vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan fordulhatott elő a hiba. Mindemellett a kórházakban belső ellenőrzés is zajlik az ügyben. A bolzanói kórház közölte, hogy ők csak a donorszerv kivételéért feleltek, a szív "megfelelő megőrzéséért" szerintük a nápolyi kórház felelt.