A szemfüleseknek varázslatos látványban lehetett részük a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, ugyanis ekkor hazánkból is látni lehetett a sarki fényt. Vannak, akik komoly pénzeket elköltenek annak érdekében, hogy láthassák a varázslatos égi jelenséget, most azonban nálunk is feltűntek a fények. Hajnalban legfőképpen a Balaton partján és a Dunántúlon lehetett látni, itt volt ugyanis a legtisztább a levegő - írja a Tények.