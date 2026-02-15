Hihetetlen: egy robot mentette meg egy apa életét a végzetes kórtól

James Choate-Deeds 57 éves volt, amikor 2022. június 3-án prosztatarákot diagnosztizáltak nála. A háromgyermekes édesapa mindig is tudatosan figyelt az egészségére: már 50 évesen kérte a PSA-vizsgálatot, amely a vérben található prosztataspecifikus antigén szintjét méri. Bár orvosa eleinte úgy vélte, a szűrés nem feltétlenül indokolt, Choate-Deeds ragaszkodott hozzá. Ekkor még ő sem sejthette, hogy egy robot menti majd meg az életét.

Egy robot mentette meg a férfi életét

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

A robotika életet ment

Az első emelkedett érték után végzett biopszia még negatív lett, de évekkel később a PSA-szint emelkedő tendenciát mutatott, ezért újabb mintavételre került sor. A várakozás volt számára a legnehezebb időszak. Amikor kiderült a diagnózis, urológusa azzal biztatta: a betegséget nagyon korai stádiumban sikerült felfedezni.

Choate-Deeds három hónapon át mérlegelte a kezelési lehetőségeket, több szakemberrel is konzultált. Egy családi esküvőn unokatestvére ajánlotta neki Dr. James Portert, a Medtronic robotikai és digitális technológiákért felelős vezető orvosát. Porter egy klinikai vizsgálatban való részvételt javasolt, amely a Hugo nevű robotasszisztált sebészeti rendszert alkalmazta.

A műtétre 2022. december 22-én került sor. A beavatkozás során az orvos egy konzol mögül, mintegy három méter távolságból irányította a robotot. A rendszer az orvos mozdulatait finomítva közvetítette a páciens testébe. A rákos szöveteket teljes egészében eltávolították, így nem volt szükség további kezelésre, például kemoterápiára vagy sugárterápiára.

Choate-Deeds már 24 órán belül talpra állt, és csupán apró, tollhegy méretű metszési hegek maradtak utána. Elmondása szerint a felépülés gyorsabb és könnyebb volt, mint korábbi keresztszalag-szakadása (ACL) utáni térdműtétet követően. Hamar visszatért a jégkoronghoz, valamint rendszeresen síel fiával, derül ki a People magazin cikkéből.