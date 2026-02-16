"Karok nélkül születtem, és szeretem!"

Hogy lehet karok nélkül leélni egy egész életet? Sokak számára ez teljesen elképzelhetetlen, azonban akadnak, akiknek mi sem természetesebb mindennél. Nem véletlenül, hiszen soha nem ismertek, nem ismerhettek más életet.

Inga karok nélkül született, de állítja: így is teljes életet él Fotó: YouTube

Ez utóbbi csoportba tartozik Inga is, akinek állapotát a kétoldali aplázia szakkifejezés írja le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy karok nélkül született. Már kiskorában megtanulta a lábait használni karok helyett, mára pedig szinte olyan ügyesen használja a lábfejét, mint más a kezét.

Karok nélkül is teljes életet él

Inga igyekszik az élet minden területén ugyanolyan életet élni, mint egészséges kortársai. Mint a Truly kamerái előtt elárulta: szinte sosem érzi azt, hogy valamit ne tudna megcsinálni. Vezetni is teljesen átlagos autót vezet, csak az ülést kellett átállítania. Egyedül a ruhavásárlásra szokta elkísérni a párja, illetve – mint viccelődve megjegyzi – maximum a fekvőtámasz lehet az, ami gondot okozna neki.

“Minden, amit csinálsz, arról szól, hogy alkalmazkodsz a környezetedhez egy olyan világban, amit nem neked terveztek” - magyarázza Inga, hozzátéve: “Egyértelműen megtanultam nagyon korán, hogyan hárítsak el problémákat.”

Inga felfedte: egy orosz árvaházból fogadták örökbe. Nevelőszülei ideje korán foglalkozásokra küldték, ahol rendkívül fiatalon megtanulta, miként használhatja a lábát a keze helyett.

Az esetek többségében szeretem, hogy nincs karom. Úgy értem: nem állnék kamera elé, ha nem így lenne

– magyarázza. Persze neki is vannak rosszabb napjai. “Vannak napok, amikor esetlennek, ügyetlennek érzem magam. Azt hiszem, a legnagyobb frusztrációm a nyilvánossággal kapcsolatban az, hogy mások nem szokták meg a jelenlétemet, és ezért bizonyos szempontból idegen vagyok a környezetükben.”

