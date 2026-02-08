Pornóoldalon mutogatta magát a nagymamakorú tanárnő: kollégái bukkantak rá szexelős videójára

A 61 éves Lyndi Corston létrehozott egy meztelenséget is nyíltan hirdető OnlyFans-csoportot, amelyet a sussexi iskolai kollégái találtak meg. A bírósági meghallgatás szerint a „nagymama tanárnő” megnevezést használta szexuálisan direkt és nyílt videókhoz fizetős pornós oldalakra.

Nagymama néven szórakozott pornós oldalakon a tanító, fotó: Facebook

A pornós tanító 2 év múlva újra dolgozhat az oktatásban

A londoni Corston 2023 januárja és 2025 januárja között készítette az X-besorolású tartalmakat. A koragyermekkori alapozó szakaszban tanító tanárt határozatlan időre eltiltották a tanítástól a Tanítási Szabályozási Ügynökség meghallgatását követően.

2024 szeptemberében aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy esetleg OnlyFans-fiókja volt, miután egy kollégája push értesítést látott az oldalról a telefonján. Corston elismerte, hogy ő a fiók tulajdonosa, de világossá tette, hogy az nem tartalmaz szexuális aktusokat, és nem az ő nevén volt.

Azt mondták neki, hogy zárja be a fiókját és írjon alá egy szigorúbb magatartási kódexet, amit meg is tett. 2025 januárjában azonban az Engage Education értesült arról, hogy egy pornó weboldalon azonosították, ahol szexuális tevékenységet folytat.

Vizsgálatot indítottak és találtak egy videót, amelyen Corston szexel. A meghallgatáson azt mondták, hogy beleegyezett a videó elkészítésébe, és önként vett részt benne. Corston azt állította, hogy nem tudta, hogy a klip széles körben elérhető lesz, mivel azt gondolta, hogy fizetős fal mögött lesz.

Később elismerte, hogy szakmai magatartása „elfogadhatatlan” volt, és „rossz hírnevet” hozhatott a szakmára – közölték a bizottsággal.

Ítéletükben hozzátették: „Bár az oktatási környezeten kívüli tevékenységről van szó, ez összefüggésben áll tanári szerepének betöltésével és mivel felmerülhet annak a lehetősége, hogy tanítványai is láthassák ezt a fajta magatartást, károsan hatott volna rájuk.”

Corston két év múlva újra jelentkezhet tanárnak- írja a The Sun.