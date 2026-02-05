Oszvald Marika és a Kincsvadászok támogatása megérkezett a 10 éves Duchenne-es Mirkóhoz - erre fordítják

A tízéves, örökké mosolygó Mirkó Duchenne-féle izomsorvadással küzd nap mint nap. Ez a fajta izomsorvadás kizárólag a fiúkat érint, örökletes betegség. Először az alsó végtagok, majd a légzőizmok gyengülnek, a betegek általában fiatal felnőtt korukig élnek csak. Hatékonynak tartják a génterápiát, ami rendkívül drága és jelenleg Dubajban és az Egyesült Államokban érhető el, de csak bizonyos életkorig hatékony. Ezért gyűjt az egész ország Mirkónak. Most a Kincsvadászok és Oszvald Marika is segített a beteg kisfiún.

„Minden forint egy új remény” – hírességek fogtak össze a halálos beteg Mirkó gyógyulásáért. A kisfiú és anyukája hálásak (Fotó: Olvasói)

"Köszönjük a kedvességetek" - Mirkó hálás a Kincsvadászoknak és Marikának

Mirkó gyógyulását már több ismert ember is támogatta, többek között Csuti, Curtis, Krausz Gábor és Gubik Petra. Most Oszvald Marika folytatta a támogatást, ráadásul nem ez az első alkalom, hogy Mirkót megsegíti. Legutóbb a Kincsvadászok VIP adásába vitt egy különleges vázát, és az érte kapott összeget küldte el Szegedre Mirkónak. Dékány Tímea, a beteg Mirkó anyukája háláját fejezte ki.

Marikával személyesen még nem találkoztunk. Valószínűleg a televízióban hallott Mirkóról és ezért döntött úgy, hogy segít nekünk. A mostani adományról sem tudtunk előre, a nővérem küldte el a Mokka adásának linkjét, amelyből kiderült számunkra, hogy Oszvald Marika ismét a javunkra tett. Ezért végtelenül hálásak vagyunk

– mondta a kisfiú édesanyja, Dékány Tímea, aki nagy erővel küzd azért, hogy a génterápiára szükséges összeget összegyűjtse.

A Kincsvadászok adásából befolyt 250 ezer forint már Mirkó számláján van, így az eddig összegyűlt támogatás összege nagyjából 110 millió forintra emelkedett. Ez azonban még mindig csupán a szükséges génterápia, – mintegy 1 milliárd forint – költségének a tizede. Az idő azonban sürget, Mirkó állapota pedig egyre romlik.

Nagyon fontos, hogy a génterápia összege minél hamarabb összegyűljön, hiszen Mirkó folyamatosan növekszik, és a kezelést csak bizonyos életkorig alkalmazzák, még azelőtt, hogy kerekesszékbe kerülne a beteg. Mirkó lépcsőzni már nem tud, a földről sem képes önállóan felállni. Éjszakánként légzéssegítő készülékkel alszik, hogy tehermentesítsük a légzőizmait

– mesélte Tímea.