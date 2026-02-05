Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Oszvald Marika és a Kincsvadászok támogatása megérkezett a 10 éves Duchenne-es Mirkóhoz - erre fordítják

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 10:32
Célba ért a jószándék: Oszvald Marika és a Kincsvadászok felajánlása megérkezett a szegedi kisfiú számlájára. A 10 éves Mirkó gyógyulására eddig 110 millió forint gyűlt össze, de az egymilliárd forintos génterápia még mindig csak álom.

A tízéves, örökké mosolygó Mirkó Duchenne-féle izomsorvadással küzd nap mint nap. Ez a fajta izomsorvadás kizárólag a fiúkat érint, örökletes betegség. Először az alsó végtagok, majd a légzőizmok gyengülnek, a betegek általában fiatal felnőtt korukig élnek csak. Hatékonynak tartják a génterápiát, ami rendkívül drága és jelenleg Dubajban és az Egyesült Államokban érhető el, de csak bizonyos életkorig hatékony. Ezért gyűjt az egész ország Mirkónak. Most a Kincsvadászok és Oszvald Marika is segített a beteg kisfiún. 

„Minden forint egy új remény” – hírességek fogtak össze a halálos beteg Mirkó gyógyulásáért. A kisfiú és anyukája hálásak
„Minden forint egy új remény” – hírességek fogtak össze a halálos beteg Mirkó gyógyulásáért. A kisfiú és anyukája hálásak (Fotó: Olvasói) 

"Köszönjük a kedvességetek" - Mirkó hálás a Kincsvadászoknak és Marikának 

Mirkó gyógyulását már több ismert ember is támogatta, többek között Csuti, Curtis, Krausz Gábor és Gubik Petra. Most Oszvald Marika folytatta a támogatást, ráadásul nem ez az első alkalom, hogy Mirkót megsegíti. Legutóbb a Kincsvadászok VIP adásába vitt egy különleges vázát, és az érte kapott összeget küldte el Szegedre Mirkónak. Dékány Tímea, a beteg Mirkó anyukája háláját fejezte ki. 

Marikával személyesen még nem találkoztunk. Valószínűleg a televízióban hallott Mirkóról és ezért döntött úgy, hogy segít nekünk. A mostani adományról sem tudtunk előre, a nővérem küldte el a Mokka adásának linkjét, amelyből kiderült számunkra, hogy Oszvald Marika ismét a javunkra tett. Ezért végtelenül hálásak vagyunk

– mondta a kisfiú édesanyja, Dékány Tímea, aki nagy erővel küzd azért, hogy a génterápiára szükséges összeget összegyűjtse. 

A Kincsvadászok adásából befolyt 250 ezer forint már Mirkó számláján van, így az eddig összegyűlt támogatás összege nagyjából 110 millió forintra emelkedett. Ez azonban még mindig csupán a szükséges génterápia, – mintegy 1 milliárd forint – költségének a tizede. Az idő azonban sürget, Mirkó állapota pedig egyre romlik.

Nagyon fontos, hogy a génterápia összege minél hamarabb összegyűljön, hiszen Mirkó folyamatosan növekszik, és a kezelést csak bizonyos életkorig alkalmazzák, még azelőtt, hogy kerekesszékbe kerülne a beteg. Mirkó lépcsőzni már nem tud, a földről sem képes önállóan felállni. Éjszakánként légzéssegítő készülékkel alszik, hogy tehermentesítsük a légzőizmait

– mesélte Tímea.

Jelenleg a legnagyobb segítséget az jelenti, hogy Mirkó hozzájut a havi 10 millió forintba kerülő gyógyszerhez, ami lassítja a betegség előrehaladását.

A Mirkó betegségét lassító gyógyszer Európában tavaly nyáron kapott engedélyt, Magyarországon azonban sajnos még nem részesül állami támogatásban. Ősszel benyújtottuk a kérelmet, hogy bekerüljön a támogatott készítmények közé, így nem kellene havonta 10 millió forintot fordítanunk erre a kezelésre, ám még nem kaptunk választ. Fontos lenne, hogy ezek az összegek inkább a génterápiára mehessenek. Ennek ellenére hálásak vagyunk azért is, hogy legalább hozzájutunk egy olyan készítményhez, amely lassítja a Duchenne-kór előrehaladását és mérsékli a szív- és légzőizmok romlását

– tette hozzá az édesanya.

Mirkó egyéni munkarendben jár iskolába, napi 2–4 órát tanul, délutánonként pedig gyógytornára, úszásra és nyújtásra jár. Mindeközben folyamatosan érkeznek az adományok: idén már az 1 százalékos felajánlásokat is tudják fogadni a Mátrix Alapítvány segítségével.

Bár az út hosszú és a cél az egymilliárd forint, Tímea nem adja fel. Mirkó életéért minden egyes forint, minden egyes felajánlás egy új fény az alagút végén.

Nézd meg, hogyan él Mirkó a mindennapokban: 

 

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
