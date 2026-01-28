„Végignéztem, ahogy küzdenek” – az anya három fia fulladt meg a jeges tóban

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Texas egyik vidéki közösségét, miután három kisfiú életét vesztette, amikor beszakadt a jég egy tó felszínén. A testvérek mindössze 6, 8 és 9 évesek voltak. Az anya most nyilatkozott a tragédiáról.
A baleset január 26-án, hétfőn történt egy körülbelül tízezer lakosú településen, nem messze az oklahomai határtól. A fiúk egy magántóhoz mentek át, amely közvetlenül azzal a házzal szemben található, ahol ideiglenesen megszálltak családjukkal. A térséget ekkor súlyos téli vihar sújtotta, az Egyesült Államok több részén rendkívüli hideg és havazás okozott káoszt.
Édesanyjuk, Cheyenne Hangaman az Associated Pressnek elmondta: korábban figyelmeztette a gyerekeket, hogy ne menjenek a tó közelébe. Ennek ellenére rámentek, a jég beszakadt alattuk, és mindhárman a fagyos vízbe estek.
A nő elmondása szerint legkisebb lánya rohant hozzá segítségért, kétségbeesetten kiabálva, hogy a testvérei a vízben vannak.
„Csak sikítottak, hogy segítsek nekik”
– idézte fel.
Hangaman azonnal a tóhoz rohant, és maga is beleesett a jeges vízbe, miközben próbálta kimenteni fiait. Elmondása szerint megpróbálta egyenként a jégre húzni őket, ám a jég minden alkalommal beszakadt.
„Végignéztem, ahogy mindannyian küzdenek, próbálnak a víz felszínén maradni. Harcoltak az életükért, én pedig tehetetlen voltam”
– mondta az anya.
„Egyedül voltam, és nem tudtam őket megmenteni.”
Egy arra járó férfi végül kötelet dobott a nőnek, és segített neki kijutni a vízből. Hangaman elmondta, addigra már alig kapott levegőt, nem tudott mozogni, és ekkorra rájött: a fiai már nem élnek.
„Abban a pillanatban tudtam, hogy elmentek. Onnantól már csak az életemért tudtam küzdeni”
– fogalmazott.
A tragédia idején az Egyesült Államok több államában rendkívüli téli időjárás tombolt, amelynek következtében a hatóságok már több mint negyven halálesetet hoztak összefüggésbe a szélsőséges hideggel és a balesetekkel, írja a Daily Star.
