„Végignéztem, ahogy küzdenek” – az anya három fia fulladt meg a jeges tóban

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Texas egyik vidéki közösségét, miután három kisfiú életét vesztette, amikor beszakadt a jég egy tó felszínén. A testvérek mindössze 6, 8 és 9 évesek voltak. Az anya most nyilatkozott a tragédiáról.

Az anya hiába próbált, nem tudott segíteni gyermekein, a jég elnyelte őket

Illusztráció: GlobGraphy

A jégen történt a baleset, az anya mindegyik fiát elvesztette

A baleset január 26-án, hétfőn történt egy körülbelül tízezer lakosú településen, nem messze az oklahomai határtól. A fiúk egy magántóhoz mentek át, amely közvetlenül azzal a házzal szemben található, ahol ideiglenesen megszálltak családjukkal. A térséget ekkor súlyos téli vihar sújtotta, az Egyesült Államok több részén rendkívüli hideg és havazás okozott káoszt.

Édesanyjuk, Cheyenne Hangaman az Associated Pressnek elmondta: korábban figyelmeztette a gyerekeket, hogy ne menjenek a tó közelébe. Ennek ellenére rámentek, a jég beszakadt alattuk, és mindhárman a fagyos vízbe estek.

A nő elmondása szerint legkisebb lánya rohant hozzá segítségért, kétségbeesetten kiabálva, hogy a testvérei a vízben vannak.

„Csak sikítottak, hogy segítsek nekik”

– idézte fel.

Hangaman azonnal a tóhoz rohant, és maga is beleesett a jeges vízbe, miközben próbálta kimenteni fiait. Elmondása szerint megpróbálta egyenként a jégre húzni őket, ám a jég minden alkalommal beszakadt.

„Végignéztem, ahogy mindannyian küzdenek, próbálnak a víz felszínén maradni. Harcoltak az életükért, én pedig tehetetlen voltam”

– mondta az anya.

„Egyedül voltam, és nem tudtam őket megmenteni.”

Egy arra járó férfi végül kötelet dobott a nőnek, és segített neki kijutni a vízből. Hangaman elmondta, addigra már alig kapott levegőt, nem tudott mozogni, és ekkorra rájött: a fiai már nem élnek.

„Abban a pillanatban tudtam, hogy elmentek. Onnantól már csak az életemért tudtam küzdeni”

– fogalmazott.