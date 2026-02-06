100 nap 100 maraton: hihetetlen, mire volt képes Hannah az édesapja emlékére

Amikor Hannah Cox elhatározta, hogy 100 nap alatt lefut 100 maratoni távot, nem a saját rekordját akarta megdönteni.

Korábban 5 kilométert sem lett volna képes futni, édesapja adott erőt a maratoni távhoz /

Fotó: 123RF

Hannah Cox rákban vesztette el indiából származó apját.

Barátja ajánlására apja szülőföldjéig futott több ezer kilométert.

A Project Salt Run keretein belül, 100 nap alatt futott 4220 kilométert Kalkuttáig.

Apja történelme adta az őrült ötletet

A 41 éves nő korábban még 5 kilométert sem futott le egyhuzamban. Sőt, őszintén bevallva Hannah egyáltalán nem futott.

A félig indiai, félig brit származású fiatal nőben, az ötlet akkor született meg, amikor egy könyvben apja történelmi gyökereiről olvasott. A The Great Hedge of India egy közel 4000 kilométer hosszú, cserjékből álló akadályról szól, amelyet a britek építettek Indiában a sókereskedelem ellenőrzésére.

Ez volt a legőrültebb történet, amit valaha olvastam. Hosszabb volt, mint a kínai nagy fal, mégis szinte mindenki teljesen elfelejtette

- mesélte Hannah.

Évekig megszállottan foglalkozott a történettel: rendszeresen kutatott utána, és még a Brit Könyvtárba is ellátogatott, hogy megtalálja az útvonalról készült, 1974-es térképet.

Egy barátom viccelődött azzal, hogy le kellene futnom. Amikor rájöttem, hogy az útvonal Kalkutta határában ér véget, ahol apám a gyermekkorát töltötte, arra gondoltam: ha egy kicsit tovább futok, tényleg eljuthatok a házához.

Így készült fel Hannah

Hannah 40 évesen, 2024-ben döntött úgy, hogy megpróbálja lefutni az útvonalat, annak ellenére, hogy a legtöbben hitetlenkedve fogadták a tervét. A személyes zarándoklat mellett valami nagyobbat is szeretett volna létrehozni: futóedző lett, és elindította a Project Salt Run programot azzal a céllal, hogy egymillió fontot gyűjtsön négy környezetvédelmi és társadalmi hatású jótékonysági szervezet számára.

Minden edzése egy cél felé vezetett. Kezdetben rövidebb távokkal indított, majd fokozatosan növelte a terhelést. Átfutotta Angliát is: hét nap alatt hét maratont teljesített.

Az indiai hőségre való felkészülés részeként Hannah két hetet töltött egy speciális laborban, ahol egy szaunában elhelyezett futópadon edzett.