100 nap 100 maraton: hihetetlen, mire volt képes Hannah az édesapja emlékére

Amikor Hannah Cox elhatározta, hogy 100 nap alatt lefut 100 maratoni távot, nem a saját rekordját akarta megdönteni.
A 41 éves nő korábban még 5 kilométert sem futott le egyhuzamban. Sőt, őszintén bevallva Hannah egyáltalán nem futott.
A félig indiai, félig brit származású fiatal nőben, az ötlet akkor született meg, amikor egy könyvben apja történelmi gyökereiről olvasott. A The Great Hedge of India egy közel 4000 kilométer hosszú, cserjékből álló akadályról szól, amelyet a britek építettek Indiában a sókereskedelem ellenőrzésére.
Ez volt a legőrültebb történet, amit valaha olvastam. Hosszabb volt, mint a kínai nagy fal, mégis szinte mindenki teljesen elfelejtette
- mesélte Hannah.
Évekig megszállottan foglalkozott a történettel: rendszeresen kutatott utána, és még a Brit Könyvtárba is ellátogatott, hogy megtalálja az útvonalról készült, 1974-es térképet.
Egy barátom viccelődött azzal, hogy le kellene futnom. Amikor rájöttem, hogy az útvonal Kalkutta határában ér véget, ahol apám a gyermekkorát töltötte, arra gondoltam: ha egy kicsit tovább futok, tényleg eljuthatok a házához.
Hannah 40 évesen, 2024-ben döntött úgy, hogy megpróbálja lefutni az útvonalat, annak ellenére, hogy a legtöbben hitetlenkedve fogadták a tervét. A személyes zarándoklat mellett valami nagyobbat is szeretett volna létrehozni: futóedző lett, és elindította a Project Salt Run programot azzal a céllal, hogy egymillió fontot gyűjtsön négy környezetvédelmi és társadalmi hatású jótékonysági szervezet számára.
Minden edzése egy cél felé vezetett. Kezdetben rövidebb távokkal indított, majd fokozatosan növelte a terhelést. Átfutotta Angliát is: hét nap alatt hét maratont teljesített.
Az indiai hőségre való felkészülés részeként Hannah két hetet töltött egy speciális laborban, ahol egy szaunában elhelyezett futópadon edzett.
2025 októberében készen állt az indulásra. Egy négyfős csapat kísérte: egy ápoló, egy futótárs, egy sofőr és egy segítő. Útközben teheneket, kígyókat és kecskéket látott, a levegő minősége sokszor elviselhetetlen volt, de így is folytatta. Egy furgon követte őket, éjszakánként gyakran benzinkutaknál aludtak.
Bár fizikailag felkészült a futásra, arra nem számított, hogy egy elkapott betegség miatt nyolc kilót fogy. Hűtő nélkül, folyamatosan piacokról étkezett, ami komolyan megviselte a szervezetét.
Hannah többször is meg akart állni, és többször felmerült benne a feladás gondolata, de a csapata végig mellette állt. Néhol rendőri védelemre is szükség volt: erdőkön keresztül futottak vele, hogy megóvják a vadállatoktól.
Viccelődtünk, hogy jó lenne látni egy tigrist, de a rendőrség figyelmeztetett minket: nem látnál tigrist. Egyszerűen meghalnál. Minden héten megöltek valakit azon a környéken.
A 4220 kilométeres út végére Hannah teste már hozzászokott a mindennapos maratoni futáshoz, ám mindössze 48 órával a cél előtt éles fájdalom nyilallt a lábába. Fájdalomcsillapítók, ragtapasz és az adrenalin végül segítettek eljutni a végső úti célhoz: apja egykori otthonához Kalkuttában. (Metro)
Nincsenek sok emlékeim apámról, ezért az számított a legtöbbet, hogy gyalog jutottam el oda.
