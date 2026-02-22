Szívszorító születésnap: a láb nélküli kertész a családja nélkül ünnepelt

Pasztörek József, a láb nélküli kertész betöltötte az 58. életévét, de a torta mellett nem ült ott a családja. A sors az elmúlt években könyörtelenül bánt a férfival, aki ma már egy tárnoki lakókocsiban próbál új életet kezdeni; méltósággal, csendben, panasz nélkül.

A láb nélküli kertész Fotó: beküldött

58 éves lett József, a láb nélküli kertész

József élete egykor a kertek körül forgott. A természet szeretete volt a mindene, ám a munka végül tragikus fordulatot hozott. Bal lábára rádőlt egy fa, az amputáció elkerülhetetlenné vált. Mintha ez nem lett volna elég, később egy húsevő baktérium támadta meg a jobb lábát – a fertőzést szintén munka közben kaphatta el. Az orvosok akkor is az amputáció mellett döntöttek. Egy pillanat alatt omlott össze minden, ami addig biztos pont volt az életében, de még lábak nélkül is vállal kertész munkát. A megpróbáltatások azonban itt nem értek véget. Elveszítette édesanyját és élettársát is, a rokonai pedig elfordultak tőle. Érdi otthonából ki kellett költöznie, és nem volt hova mennie. Egy jótevő segítségének hála egy lakókocsiban húzhatja meg magát Tárnokon. Mindezek ellenére még mindig képes mosolyogni. Azt mondja, igyekszik mindenben meglátni a jót, és hálás azért, hogy a barátai mellette állnak.

A barátaim eljöttek, fölköszöntöttek, kaptam ezt-azt, ruhát. Most jól vagyok. Sosem szabad feladni

– mondta a Borsnak József.

József lábak nélkül is dolgozik Fotó: beküldött

A mindennapok persze nem könnyűek. Sokáig nem tudott eljutni egyik helyről a másikra, mert elromlott az elektromos mopedje, amellyel közlekedett. Kórházba jutni, ügyeket intézni így szinte lehetetlenné vált. A remény azonban most is utat tört.

„Két barátom adott kölcsön pénzt, hogy meg tudjam venni” – mesélte. Az új moped számára nem csupán egy jármű, hanem a szabadság ígérete. Bár a születésnapi gyertyák idén családi kör nélkül égtek, József nincs egyedül. A barátai nap mint nap visznek neki meleg ételt, és ha kell, elkísérik az orvoshoz is. Az 58 éves férfi története egyszerre szívszorító és reményteli; bizonyíték arra, hogy még nem halt ki a jóság az emberiségből.