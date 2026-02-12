Elhunyt Leslie Mandoki egykori zenésztársa: „Kopogtatott a mennyország kapuján, majd belépett”

Elhunyt Wolfgang Heichel, a Dschinghis Khan együttesének ikonikus énekese.
A zenész váratlanul hunyt el otthonában 2026. január 20-án - közölte a Bild. A 75 éves Heichel Mühlhausenben született, és 1979-ben vált ismertté a Dschinghis Khan nevű bandájával, amely ugyanebben az évben negyedik helyezést ért el az Eurovíziós Dalfesztiválon.
A banda 1985-ben feloszlott, majd 2005-ben újraindult, de Heichel 2014-ben kilépett belőle Edina Poppal és Henriette Strobel-lel együtt. A két utóbbi mellett Louis Hendrik Potgieter, Leslie Mándoki, és Steve Bender is tagjai voltak a híres bandának.
Heichel halálát a menedzsmentje is megerősítette, mondván:
A Dschinghis Khan kánja kopogtatott a mennyország kapuján, majd belépett. De zenéjében tovább él.
Heichelt művészi pályafutásán túl is elkötelezett filantrópnak és nagyra becsült kulturális nagykövetnek tartották. A helyi hírportál beszámolója szerint a temetési szertartására tegnap került sor, amelyen közeli barátok és családtagok jelentek meg.
