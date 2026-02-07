Az orvosok szerint csak járókerettel járhatna – most rácáfol mindenkire a kisfiú

Az orvosok évekkel ezelőtt egyértelműen kijelentették: Mark Braster III soha nem fog járókeret nélkül közlekedni. A ma kilencéves kisfiú azonban napról-napra bizonyítja, hogy a diagnózisok nem mindig írják meg előre egy gyerek jövőjét.

A kisfiúnak nem adtak esélyt az orvosok.

Fotó: Pexels

Megcáfolta az orvosokat a kisfiú

Mark édesanyja, Veronica Ochoa számára a kezdetektől világos volt, hogy fia életét nem a korlátai, hanem a lehetőségei mentén akarja felépíteni. A kisfiú siketen született, majd röviddel később egy ritka neurológiai betegséget is diagnosztizáltak nála, az úgynevezett pontine tegmental cap dysplasiát, amely a fejlődést és a mozgásképességet is érinti.

Féltem, össze voltam zavarodva, ideges voltam, ő az első gyermekem

– idézte fel az édesanya. Mark később hallókészülékeket is kipróbált, ám ezek nem segítettek, mivel hallóideg nélkül született.

Ennek ellenére Veronica mindig arra tanította fiát, hogy a segédeszközök nem határozzák meg, mire képes. Gyakran emlékezteti: attól, hogy járókeretet használ, még ugyanúgy megtehet mindent, amit más gyerekek. Az évek során Mark számos kihívással nézett szembe, ám édesanyja szerint személyisége mindvégig derűs és nyitott maradt. A kisfiút viccesnek, magabiztosnak és rendkívül empatikusnak írja le, aki még a nehézségek közepette is képes mosolyogni, írja a People.

Az orvosok korábban azt mondták, Mark soha nem fog önállóan járni, ám az elmúlt évben egyre többször közlekedik járókeret nélkül. Édesanyját ez egyáltalán nem érte váratlanul, hiszen mindig hitt fia fejlődésében és kitartásában.

Veronica elmondása szerint rengeteg üzenetet kapnak olyan emberektől, akiket Mark története inspirált, sőt sokan miatta kezdtek el amerikai jelnyelvet tanulni.

Az elfogadás számít. Az volt a célunk, hogy elérjük az embereket, és ez sikerült

– fogalmazott.