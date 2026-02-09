Egyre brutálisabbak az ukrán kényszersorozások: már a betegeket és a hajléktalanokat is viszik - videó

Négy éve tart már az orosz-ukrán háború, az indulatok azonban nem hogy csitulnának, egyre kegyetlenebb felvételek kerülnek ki az internetre. Az ukrán kényszersorozásokról készült videók jól mutatják, hogy a toborzótisztek egyre durvább módszerekhez nyúlnak, nem kímélve már sem időst, sem beteget. Nem csoda, hiszen egyre kevesebb az ember a fronton. Rengetegen próbálják meg elhagyni az országot, akár a zöld határon keresztül terepjáróikkal, a fronton pedig egyre élhetetlenebbek körülmények fogadják a katonákat. Nincs elég pihenőidő és a felszerelés is hiányos. Az emberhiány arra ösztönzi a különleges osztag embereit, hogy válogatás nélkül sorozzanak be mindenkit - akár még hajléktalanokat is.

Újabb áldozatokra vadászva járják az utcát a toborzótisztek. Az ukrán kényszersorozásoknak már halálos áldozatai is vannak

Fotó: AFP / AFP

Az ukrán kényszersorozások magyar áldozatai

Hogy a háborúnak pontosan mennyi áldozata van, azt nehéz megállapítani. Egyes források szerint közel jár a kétmillióhoz a halottak, a súlyos sebesültek és az eltűntek száma.

Van, aki azonban a frontra már el sem ér, mert a kiképzőközpontban életét veszti.

Ilyen volt Sebestyén József esete, akit akarata ellenére kényszersorozók vittek magukkal, majd a kiképzőközpontban olyan súlyosan bántalmaztak, hogy nem sokra rá belehalt sérüléseibe.

Nemrég egy másik kárpátaljai magyar halála rázta meg a közvéleményt. Reban Zsoltot annak ellenére hurcolták magukkal a kényszersorozók, hogy gyermekkori szívbetegsége miatt többször is alkalmatlannak találták a szolgálatra. A 41 éves férfi épp hazafelé tartott a munkából, amikor egy jármű megállította. Hiába mondta, hogy beteg. 12 nap múlva egy tiszt telefonált a családnak, mondván hogy a férfi a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt.

Durva videók láttak napvilágot

Az alábbi videót Dnyipro városában rögzítették és az látszik rajta, hogy a TCK emberei (toborzótisztek) épp egy fiatal férfit rángatnak le a lépcsőn, majd tuszkolnak be egy autó csomagtartójába. A lépcsőn egy idősebb férfi - vélhetően rokon - próbál segíteni a fiatalabbnak, illetve egy nő is rendőrségért kiabál, de hiába.

Egy másik esetben a kényszersorozók a rendkívül hideg, mínusz 17 fokos földre tepernek egy férfit, majd megbilincselik, hogy a frontra szállíthassák. A lakosság szerint nem egyedi, hogy a TCK emberei teljesen indokolatlanul kegyetlenkednek, még akkor is, amikor valaki nem tanúsít ellenállást.