Négy éve tart már az orosz-ukrán háború, az indulatok azonban nem hogy csitulnának, egyre kegyetlenebb felvételek kerülnek ki az internetre. Az ukrán kényszersorozásokról készült videók jól mutatják, hogy a toborzótisztek egyre durvább módszerekhez nyúlnak, nem kímélve már sem időst, sem beteget. Nem csoda, hiszen egyre kevesebb az ember a fronton. Rengetegen próbálják meg elhagyni az országot, akár a zöld határon keresztül terepjáróikkal, a fronton pedig egyre élhetetlenebbek körülmények fogadják a katonákat. Nincs elég pihenőidő és a felszerelés is hiányos. Az emberhiány arra ösztönzi a különleges osztag embereit, hogy válogatás nélkül sorozzanak be mindenkit - akár még hajléktalanokat is.
Hogy a háborúnak pontosan mennyi áldozata van, azt nehéz megállapítani. Egyes források szerint közel jár a kétmillióhoz a halottak, a súlyos sebesültek és az eltűntek száma.
Van, aki azonban a frontra már el sem ér, mert a kiképzőközpontban életét veszti.
Ilyen volt Sebestyén József esete, akit akarata ellenére kényszersorozók vittek magukkal, majd a kiképzőközpontban olyan súlyosan bántalmaztak, hogy nem sokra rá belehalt sérüléseibe.
Nemrég egy másik kárpátaljai magyar halála rázta meg a közvéleményt. Reban Zsoltot annak ellenére hurcolták magukkal a kényszersorozók, hogy gyermekkori szívbetegsége miatt többször is alkalmatlannak találták a szolgálatra. A 41 éves férfi épp hazafelé tartott a munkából, amikor egy jármű megállította. Hiába mondta, hogy beteg. 12 nap múlva egy tiszt telefonált a családnak, mondván hogy a férfi a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt.
Az alábbi videót Dnyipro városában rögzítették és az látszik rajta, hogy a TCK emberei (toborzótisztek) épp egy fiatal férfit rángatnak le a lépcsőn, majd tuszkolnak be egy autó csomagtartójába. A lépcsőn egy idősebb férfi - vélhetően rokon - próbál segíteni a fiatalabbnak, illetve egy nő is rendőrségért kiabál, de hiába.
Egy másik esetben a kényszersorozók a rendkívül hideg, mínusz 17 fokos földre tepernek egy férfit, majd megbilincselik, hogy a frontra szállíthassák. A lakosság szerint nem egyedi, hogy a TCK emberei teljesen indokolatlanul kegyetlenkednek, még akkor is, amikor valaki nem tanúsít ellenállást.
Mostanra már ott tart a történet, hogy a toborzótiszteknek minden mindegy, csak meg legyen a kvóta. Nemrég már a teljesen kiszolgáltatott hajléktalanokra vetették rá magukat. Elvégre nekik se lakóhelyük, adott esetben se családjuk, aki keresné őket, se lehetőségük arra, hogy jogi védelmet szerezzenek maguknak. Az alábbi videóban is az látható, ahogy egy hajléktalan férfit tuszkolnak be az autóba:
A Kárpátalja lap arról számolt be a minap, hogy egy 44 éves nő rálőtt a kényszersorozók egyik autójának szélvédőjére. Látható tehát, hogy az emberek között egyre nagyobb az ellenállás Zelenszkij végrehajtóival szemben. A kisbuszban két rendőr is ült, akik a mozgósítási kiértesítést végezték. Az esettel kapcsolatban megszólalt Ivan Vihivszjkij, a nemzeti rendőrség vezetője is és kijelentette, hogy 2022 és 2026 között jelentősen nőtt a polgárok ellenállása a toborzótisztek intézkedéseivel szemben, valamint, hogy a velük való együttműködés negatívan befolyásolja a nemzeti rendőrség megítélését.
