"A fiam elhagyta a feleségét, hogy velem legyen együtt"

Egy nő megvédte kapcsolatát fiával, mondván, hogy olyanok, mint a borsó meg a héja, és arra teremtették őket, hogy együtt legyenek. Azonban viszonyuk nem indult zökkenőmentesen, ugyanis fiának ott kellett hagynia feleségét a féltékeny édesanyja miatt.

A kapcsolat érdekében még feleségét is elhagyta a férfi. / Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Rengeteg kritika érte az anya-fia kapcsolatot

Kim West, aki most az ötvenes éveiben jár, 19 éves diákként Kaliforniában szülte meg fiát, Bent. Mivel nem tudta felnevelni, úgy döntött, hogy egy héttel később örökbe adja, mielőtt visszatér az Egyesült Királyságba.

Ezt követően több mint 30 év telt el kapcsolat nélkül a páros között. Azonban 2013-ban Ben, aki akkoriban házas volt és Coloradóban élt, sorsfordító döntést hozott, miszerint megpróbálja felkutatni biológiai szüleit. Terve sikerrel is járt, és megtalálta édesanyját, de a kezdeti levelezés és telefonálgatás után szorosabb lett a kötelék. 2014-ben megbeszélték, hogy személyesen is találkoznak, és ez mindent megváltoztatott.

A pár szinte azonnal szexuális kapcsolatba került, amit a legtöbb ember elképzelhetetlennek tartana. Ben később bevallotta, hogy az együttlétek annyira elképesztőek voltak, hogy végül azt mondta akkori feleségének, Victoriának, hogy többé nem tud intim kapcsolatot létesíteni vele, hacsak nem képzeli el, hogy az anyja.

Victoria elfogadó volt, mégsem tudtam megbarátkozni vele. Egyre növekvő versenyszellemet éreztem, és amikor Ben megérintette, féltékeny lettem. Még jobban tudatosult bennem, hogy szerinte túl sok időt töltök Bennel. Állandóan felhívta, amikor együtt voltunk. Végül beismerte a fiam, hogy bántja őt felesége azzal, hogy velem tölti az idejét

- mondta 2016-ban Kim.

A vérfertőző kapcsolatok a legtöbb országban illegálisak, de a 15 évnyi börtönbüntetés fenyegetése ellenére Kim és Ben össze akartak házasodni, sőt még a gyermekvállalásról is beszéltek. A pár azt mondta, hogy béranyát választanának, ha nem tudnának természetes úton teherbe esni, annak ellenére, hogy a vérfertőzéssel a súlyos genetikai egészségügyi problémáknak jelentősen nagyobb kockázata van.