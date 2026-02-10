"15 éve nem szexeltem a hűtlen feleségemmel"

„Mindig is csodálatos anya volt” – mondta el a névtelensége megőrzését kérő férfi hűtlen feleségéről, akivel 40 éve vannak együtt.
A férfi és felesége hamarosan a 40. házassági évfordulójukat ünneplik, és miközben a családtagok és barátok ezt a mérföldkövet emlegetik, a férfi fejében egészen más gondolatok kavarognak.
Elmondása szerint a felesége mindig is jó anya volt, és soha nem tett volna semmit, ami ártott volna a gyerekeiknek. Sőt, a gyermekei jelentős szerepet játszottak abban is, hogy a férfi soha nem lépett ki a házasságból.
Mindezek ellenére mindig is tisztában volt azzal, amit a nő csinált. Az ebből fakadó depresszióval úgy küzdött meg, hogy a munkájába temetkezett, és csak akkor sírt, amikor egyedül volt. Most, 40 évvel később, mikor már gyermekeik felnőttek, több unokájuk is van és mindketten nyugdíjasok, a férfi úgy érzi, nem tudja ezt tovább folytatni.
A házasságuk 15 éve szexmentes, mióta a felesége menopauzába lépett. Kiemelte, bár az évek során más nők is érdeklődést mutattak, és az intimitás iránti vágy még mindig él benne, ő soha nem volt hűtlen a feleségéhez.
Helytelen lenne újraéleszteni egy régi barátságot és továbblépni? Nem áll szándékomban elhagyni a feleségemet, de nagyon szükségem van valami többre
- írta a férfi egy párkapcsolati tanácsadónak.
A tanácsadó válasza így szólt:
"Beszéltél már erről a feleségeddel? Sok posztmenopauzás nőnek csökken a libidója, de ettől még élvezhetik a szexet. Erről 15 évvel ezelőtt beszélni kellett volna a nőgyógyászával, mert ez nem leküzdhetetlen probléma. Ha visszautasít, jogodban áll azt mondani neki, hogy ugyanazt a felmentést szeretnéd, amit te 40 évnyi hűtlenségért megadtál neki. Neked is szükséged van az intimitásra, és vágysz rá. A válasza mindent el fog mondani, amit tudnod kell."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.