"15 éve nem szexeltem a hűtlen feleségemmel"

„Mindig is csodálatos anya volt” – mondta el a névtelensége megőrzését kérő férfi hűtlen feleségéről, akivel 40 éve vannak együtt.

A férfi sokáig kitartott hűtlen felesége mellett

Nem bírja tovább a hűtlenséget

A férfi és felesége hamarosan a 40. házassági évfordulójukat ünneplik, és miközben a családtagok és barátok ezt a mérföldkövet emlegetik, a férfi fejében egészen más gondolatok kavarognak.

Elmondása szerint a felesége mindig is jó anya volt, és soha nem tett volna semmit, ami ártott volna a gyerekeiknek. Sőt, a gyermekei jelentős szerepet játszottak abban is, hogy a férfi soha nem lépett ki a házasságból.

Mindezek ellenére mindig is tisztában volt azzal, amit a nő csinált. Az ebből fakadó depresszióval úgy küzdött meg, hogy a munkájába temetkezett, és csak akkor sírt, amikor egyedül volt. Most, 40 évvel később, mikor már gyermekeik felnőttek, több unokájuk is van és mindketten nyugdíjasok, a férfi úgy érzi, nem tudja ezt tovább folytatni.

A házasságuk 15 éve szexmentes, mióta a felesége menopauzába lépett. Kiemelte, bár az évek során más nők is érdeklődést mutattak, és az intimitás iránti vágy még mindig él benne, ő soha nem volt hűtlen a feleségéhez.

Helytelen lenne újraéleszteni egy régi barátságot és továbblépni? Nem áll szándékomban elhagyni a feleségemet, de nagyon szükségem van valami többre

- írta a férfi egy párkapcsolati tanácsadónak.

A tanácsadó válasza így szólt:

"Beszéltél már erről a feleségeddel? Sok posztmenopauzás nőnek csökken a libidója, de ettől még élvezhetik a szexet. Erről 15 évvel ezelőtt beszélni kellett volna a nőgyógyászával, mert ez nem leküzdhetetlen probléma. Ha visszautasít, jogodban áll azt mondani neki, hogy ugyanazt a felmentést szeretnéd, amit te 40 évnyi hűtlenségért megadtál neki. Neked is szükséged van az intimitásra, és vágysz rá. A válasza mindent el fog mondani, amit tudnod kell."