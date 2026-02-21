Közel 20 év után döbbent rá a házaspár, hogy valójában testvérek - mindezek ellenére nem váltak el

Egy nő, aki elveszett édesanyját kereste, megdöbbent, amikor rájött, hogy akaratlanul is feleségül ment a saját testvéréhez. Mindezek ellenére máig egy boldog házaspárt alkotnak.

Több év után derült ki a házaspárról, hogy valójában testvérek. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A házaspár mindkét tagja egész életében édesanyja után kutatott

A brazil Adriana és férje, Leandro körülbelül 19 éve vannak együtt, és van egy közös lányuk. A pár mindkét tagja szinte egész életét azzal töltötte, hogy megpróbálja felkutatni édesanyját, miután csecsemőként egyedül hagyták őket, és csupán annyit tudtak, hogy mindkettejük anyját Mariának hívják. Azonban egyikük sem gondolta volna, hogy akiket valójában keresnek, az ugyanaz a személy lehet.

Adriana, aki kozmetikai üzletekben dolgozott, egyéves kora óta nem látta édesanyját, így apjára maradt a nevelése. Leandro, egy kamionsofőr, akit mostohaanyja nevelt fel, tudta, hogy édesanyja őt is elhagyta szülővárosában, São Paulóban, amikor nyolcéves volt.

Míg Leandro a városban maradt, Adriana elhagyta szülővárosát, hogy bejárónőként dolgozzon, 15 évig házas volt, és három gyermeke született. Majd immár több mint két évtizeddel ezelőtt találkoztak először, miután a nő házassága felbomlott, és visszatért São Paulóba. Kettejük között szerelem volt első látásra, és szinte azonnal össze is költöztek.

Adriana 2014-ben felvette a kapcsolatot egy helyi rádióállomással, hogy segítséget kérjen édesanyja felkutatásában. Azonban a Radio Globo elveszett rokonok felkutatására szakosodott The Time Is Now című műsorának végén az anya elárulta, hogy van egy Leandro nevű fia is, aki nem ismerte őt.

El sem hiszem, hogy ezt mondod nekem. Leandro a férjem... Most félek hazamenni és megtudni, hogy Leandro már nem akar engem. Nagyon szeretem

- mondta kétségbeesetten a Adriana, miután fény derült a titokra.

Mint az később kiderült, a pár megtapasztalta az úgynevezett genetikai szexuális vonzalmat (GSA), egy jelenséget, amely két felnőtt között alakul ki, akiket a fejlődés és a kötődés kritikus éveiben elválasztottak, majd később felnőttként újra találkoztak.

A megdöbbentő felfedezés egy fájdalmas ténnyel is együtt járt, ugyanis kiderült, hogy Adriana és Leandro állítólag soha nem házasodtak össze törvényesen. Mindezek ellenére együtt maradtak.

Csak a halál fog elválasztani minket. Mindez azért történt, mert Isten akarta, hogy megtörténjen... Természetesen más lett volna, ha mindezt korábban tudtuk volna, de nem tudtuk, és egymásba szerettünk. Viccesnek találtuk, hogy mindkettőnk anyjának ugyanaz a neve, de ez egy gyakori név, ezért csak véletlen egybeesésnek tartottuk. Először nagyon megdöbbentünk, de tartottunk egy családi megbeszélést, és mindenkinek elmondtuk, hogy férj és feleség maradunk, bármit is gondoljon bárki. Annyi közös tervünk van. Semmi sem fog minket szétválasztani

- magyarázta a feleség.