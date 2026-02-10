"A kezeimben halt meg a lányom" – csecsemőként kétszer hozták vissza az életbe, így van most Szintia

A ma már fiatal nőként születésnapját ünneplő Szinti csecsemőként bölcsőhalált szenvedett, a szíve leállt, oxigénhiányos állapotba került, és az orvosok 75 százalékos agykárosodást állapítottak meg nála. Akkor még senki sem tudta, megéri-e az első születésnapját. Ma azonban Szinti ünnepel, hiszen 20 éves lett. Maga mögött hagyta a gyermekkort, minden nehézség ellenére csodálatos, szerethető, élettel teli fiatal nővé vált. Ez a születésnap nemcsak ünnep – hanem egy megható bizonyíték arra, hogy a csodák igenis léteznek.

Szinti nemcsak túlélte a bölcsőhalált: ma már 20 éves, és komoly kívánságai vannak, kezd igazi nővé válni (Fotó: Olvasói)

"Őszintén, tiszta szívvel mosolyog" – így ünnepli a bölcsőhalált túlélő Szinti a 20. szülinapját

Szintinek – ahogy édesanyja, Biró Evelina hívja – kétszer állt meg a szíve csecsemőként. Az orvosok nem sok reményt jósoltak a kislánynak, akkor még senki nem tudta, milyen élet vár rá. Ma viszont terveket sző, nevet, kívánságlistát ír, és pontosan tudja, mit szeretne az élettől.

Telefont kért, parfümöt, egy kis wellnesset, meg zsebpénzt, hogy vigyem shoppingolni. Szerinted? Na hát, csak húszéves! Látszik rajta az élet szeretete, és hogy már egy kész nő. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jókedvű, és nagy szeretetben töltöttük a születésnapot.

– meséli Evelina, akinek a hangjában egyszerre van jelen az anyai büszkeség és az a kimondhatatlan hála, hogy Szinti ilyen szuper nővé vált.

Ha visszagondolok, mi minden volt a múltban, kétszer is meghalt a kezemben, egyszerűen leállt a szíve. A bölcsőhalál megmagyarázhatatlan dolog. Ezerből egy gyerekkel történik meg. Velünk megtörtént. Ha akkor nincs a kezemben, ha nem reagálok azonnal, ma nem lenne itt

– emlékezik vissza Evelina a legnehezebb időszakra.

A bölcsőhalál okozta oxigénhiány örökre nyomot hagyott Szintia idegrendszerén. Sajnos értelmében károsult és mozgáskorlátozott lett. Azonban nem vette el az életét – és nem vette el Evelina erejét sem.

Meg kellett találnom a szépet a mindennapokban, egyedül, nőként iszonyatosan nehéz dolgom volt. De én és Szinti nagyon egymásra találtunk. Olyanok vagyunk, mint a legjobb barátnők, nevetünk, bohóckodunk, szórakozunk. Sokszor megyünk a kertbe, mint két öregasszony, pihenünk és rácsodálkozunk az élet apró szépségeire

– teszi hozzá Evelina.