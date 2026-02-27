Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Tűzbe veszett az anya és két gyermeke - tini fia végignézte a tragédiát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 22:00
Tinédzser nézte végig, ahogy családja odaveszik. Nem tudta elfogadni a szakítást, felgyújtotta házukat az édesanyja exe.
Egy kaliforniai férfi felgyújtotta volt barátnője otthonát, miután nem tudta elfogadni, hogy a nő véget vetett a kapcsolatuknak. A tragédiában a 32 éves Lizbeth Gutierrez-Salazar és két kisfia, a 10 éves Juan Gutierrez-Salazar, valamint a 7 éves Julian Cardona-Gutierrez életét vesztette.

Szakítás után gyújtotta fel volt barátnője otthonát
Álmukban gyújtotta rájuk a házat

Az elkövető, Jose Carmen Cardona hétfőn bűnösnek vallotta magát háromrendbeli elsőfokú gyilkosságban, továbbá gyilkossági kísérletben, gyermekbántalmazásban, gyújtogatásban és rongálásban. A bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte.

A nő két év után, 2024. június 24-én szakított Cardonával. A férfi ezt követően megfenyegette őt, ezért Gutierrez-Salazar három fiával az édesapja lakókocsijába költözött, ahol az éjszakát töltötték.

Másnap reggel 6:17-kor riasztották a tűzoltókat a helyszínre. A hatóságok a lakókocsiban holtan találták az anyát és két fiát. A 14 éves fiú, aki túlélte a tragédiát, elmondta, hogy éjszaka zajra ébredt, és látta Cardonát a házban. Amikor utánafutott, hallotta édesanyja kiabálását, majd azt látta, hogy a lakókocsi lángokban áll. A tűz egy szomszédos épületre is átterjedt, további károkat okozva.

Ron Freitas, San Joaquin megye kerületi ügyésze az ítélethirdetést követően hangsúlyozta: semmilyen büntetés nem hozhatja vissza az édesanyát és gyermekeit, és nem enyhítheti teljesen a család fájdalmát, még akkor sem, ha a vádlott vállalta a felelősséget.

Szívünk velük marad, miközben tovább gyászolnak. Mindig készen állunk arra, hogy felelősségre vonjuk azokat, akik ilyen erőszakot követnek el a legkiszolgáltatottabbak ellen

– tette hozzá ítélethirdetés után. (Law&Crime)

 

