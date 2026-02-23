Egy 21 éves dél-koreai nőt azzal vádolnak, hogy megölt két férfit, és mesterséges intelligenciát használt a gyilkosságuk megtervezéséhez.

AI segítségével tervezte meg a gyilkosságokat a nő (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A ChatGPT keverte ki a halálos koktélokat a gyilkosságokhoz

A nőt, akit csak Kim-ként azonosítottak, február 11-én tartóztattak le halált okozó testi sértés kezdeti vádjával, miután állítólag gyógyszerrel kevert italokkal ölt meg két férfit, és a ChatGPT segítségével készítette el a halálos koktélokat.

A rendőrség szerint az első halálos támadás január 28-án történt. Kim állítólag egy húszas éveiben járó férfival ment egy motelbe Szöul Kangbuk kerületében. A jelentés szerint két órával később elhagyta a szállást, majd másnap a férfit holtan találták.

A következő támadás február 9-én történt, amikor Kim állítólag ugyanezt a módszert alkalmazta, hogy találkozzon egy másik húszas éveiben járó férfival, és bejelentkezzen vele egy másik szöuli motelbe.

A hatóságok gyanítják, hogy 2025 decemberében egy másik gyilkossági kísérlet is történt, amikor a nő állítólag nyugtatókkal kevert italt adott akkori partnerének Namyangju városában, amitől az elvesztette az eszméletét.

A Kim telefonját lefoglaló nyomozók azt állították, hogy a mesterséges intelligencia alapú chatbotot, a ChatGPT-t használta, hogy rájöjjön milyen hatást fejt ki különféle vényköteles gyógyszerek és alkohol keveréke. A "Mi történik, ha altatót szedsz alkohollal?", a "Hányat kell bevenned, hogy veszélyes legyen?", és a"Megölhet valakit?" kérdések szerepeltek állítólag keresési előzményei között.

A rendőrség szerint a nő az első, decemberi kísérlete után jelentősen nagyobb dózisú benzodiazepineket tartalmazó gyógyszerekkel, központi idegrendszeri gátlókkal, például Xanaxszal vagy Valiummal, kezdte elkészíteni az italokat.

A 21 éves nő állítólag a vizsgálat során beismerte, hogy a felírt nyugtatóit keverte az italokba, de azt állította, hogy nem tudta, hogy az adagok halálosak lesznek. Az egyik nyomozó azonban azt állítja, hogy Kim teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy az alkohol és a gyógyszerek együttes fogyasztása halált okozhat.