„Az életemért küzdöttem, miután egy koktélozás után vakon ébredtem”

Miután megitta harmadik koktélját, a 43 éves nő elájult, majd zavartan tért magához. Az intenzív osztályra szállították, ahol gyötrelmes kilenc napot töltött. Az orvosok agyvérzésre gyanakodtak, mikor kómába esett, de a valóság sokkal sötétebb volt.

Koktélozás után vakon ébredt egy nő

Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

Koktélozás után az életéért küzdött

Radharanot metanol mérgezte meg, amelyet illegálisan kevertek az italába.

Három caipirinha koktélt ittam. Emlékszem, rendeltem a harmadikat, és utána semmire sem emlékszem. Boom, elsötétült minden

- nyilatkozta a 43 éves nő.

Másnap, szülővárosában, São Paulóban ébredt, néhány órán belül az intenzív osztályon találta magát, és az orvosok először pánikrohamra vagy stroke-ra gyanakodtak. Amikor ismét magához tért, a világ sötét volt számára, elvesztette ugyanis a látását. A későbbi vizsgálatok feltárták az igazságot, Radharani vérében 415 milligramm metanol volt. Több mint két hét kórházi tartózkodás után részben vakon hagyta el az intézményt, látóidegei súlyosan károsodtak. Az orvosok felkészítették a 43 éves nőt arra, előfordulhat, hogy soha többé nem tér vissza teljesen a látása.

Biztos voltam benne, hogy újra látni fogok

- mondta Radharani.

Azóta látása lassan javul, jelenleg körülbelül 30%-osnak becsüli. Újra tanulja az életet, részmunkaidőben dolgozik, és még mindig küzd a fáradtsággal és a remegéssel.

Radharani esete csupán egy a rengeteg közül, amelyek Brazília legrosszabb metanol-mérgezési hullámához köthetők az utóbbi időben. A veszélyes hullám augusztus végén kezdődött, és azóta túllépte São Paulót.

Az egészségügyi minisztérium szerint legalább 68 ember szenvedett mérgezést meg Brazília-szerte, 15-en meghaltak, több mint 100 eset pedig vizsgálat alatt áll. São Paulo maradt azonban a gócpont, közel 50 megerősített esettel, a legtöbb áldozat fiatal felnőtt, akik csak szórakozni mentek.

A hatóságok szerint hamisított vagy kevert vodkákat, gint és whiskyt metanollal kevertek a profit növelése érdekében - számolt be róla a The Sun.